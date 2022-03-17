原标题：睡多睡少基因定 不必都学谷爱凌

还在学谷爱凌每天睡眠10小时吗？新研究表明：不必强求，你的基因影响着你所需睡觉的时长。有的人每天睡8小时还远远不够，可有的人睡5个小时却绰绰有余。美国加州大学旧金山分校的研究人员表示，一些人天生就将睡眠集中在一个有效的时间窗口中，每晚只睡4至6小时就能保持精力充沛。此外，这些“优质睡眠者”表现出对神经退行性疾病的心理弹性和抵抗力，这可能为抵御神经疾病指明了方向。

这项研究的资深作者之一、神经科医生路易斯·普塔切克说：“在睡眠领域有一种教条，即认为每个人都需要8小时的睡眠，但我们到目前为止的研究证实，人们需要的睡眠时间因基因而不同。”

普塔切克和共同资深作者傅颖慧博士都是加州大学旧金山分校威尔神经科学研究所的成员，十多年来，他们一直在研究家族性自然短睡眠（FNSS）者，这类人群拥有令人“羡慕嫉妒恨”的高效睡眠能力，每晚睡觉时间多在4到6小时。研究已经证明，这种睡眠在家族中存在。到目前为止，他们已经确定了基因组中的五个基因，这些基因在实现这种高效睡眠方面发挥了作用。研究人员说，还有更多的FNSS基因有待发现。

发表在《iScience》上的这项研究验证了傅颖慧的假设，即优质睡眠可以成为抵御神经退行性疾病的盾牌。对许多人来说，睡眠不足会加速神经退化。可是傅颖慧认为，FNSS的情况下，大脑在更短的时间内完成睡眠任务。换句话说，有效睡眠的时间减少，不一定就等同于睡眠不足。

研究人员培育了同时具有短眠基因和易患阿尔茨海默氏症基因的小鼠，发现它们的大脑发育出的与痴呆症相关的标志性聚集体要少得多。为了证实这一发现，他们用具有不同睡眠不足基因和另一种痴呆症基因的小鼠重复了实验，并看到了类似的结果。

研究人员认为，对其他大脑疾病的类似研究将显示出，高效睡眠基因具有类似的保护作用。他们说，改善人们的睡眠可以延缓各种疾病的进展。

了解睡眠调节的生物学基础可以确定有助于避免睡眠障碍问题的药物。此外，研究人员说，改善健康人的睡眠可能会维持幸福感，提高每个人的时间质量。但追寻其中涉及的众多基因则道阻且长，他们将其比作“拼凑出一千块拼图”的漫长游戏。（实习记者张佳欣）

(责编：赵竹青、陈键)