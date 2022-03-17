3月MLF量增价平补充中长期流动性——
引导金融机构扩大贷款投放
3月“麻辣粉”延续量增价平走势。15日，中国人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展2000亿元中期借贷便利（MLF）操作和100亿元公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.85%和2.10%，均与上月持平。Wind数据显示，15日有100亿元逆回购和1000亿元MLF到期。
对此，业内人士表示，3月“麻辣粉”保持量增价平体现出货币政策的稳定性、自主性在增强，也从侧面反映出当前货币金融环境是适宜的。
“3月MLF增量续做的主要目标是加码宽信用，同时抑制市场利率上行势头。”东方金诚首席宏观分析师王青认为，刚刚公布的2月份金融数据显示，宽信用过程再现波折，当月信贷、社融同比少增，且月末存量增速下滑，其中受房地产市场降温影响，以房贷为主的居民中长期贷款出现有数据统计以来的首次环比下降，各项贷款余额增速连续创近20年以来新低，而MLF加量操作能够直接补充银行中长期流动性，提升其放贷能力，能够“引导金融机构有力扩大贷款投放”。
2月中下旬以来，DR007（银行间7天期质押式回购利率）、1年期商业银行（AAA级）同业存单到期收益率、10年期国债收益率等市场利率都出现不同程度的上行走势。“在当前局面下，仍需要通过引导市场利率适度下行，降低企业综合融资成本。”王青说。
在光大银行金融市场部宏观研究员周茂华看来，MLF量增反映央行适度增加长期限流动性供给，引导金融机构继续加大对小微、“三农”等实体经济薄弱环节和重点新兴领域支持力度。同时，近期全球金融环境略有紧缩，央行适度增加长期限流动性，有助于稳定市场预期。
“央行并未对2月金融数据进行立刻反应，主要是将1月、2月金融数据合并看，整体金融环境并未出现紧缩情况，社融、M2增速与GDP增速基本匹配；货币政策继续保持定力，政策调整有待进一步数据指引。”周茂华认为，不过降准、降息等工具仍在央行的政策工具箱内，一是，国内经济面临下行压力，当前政策重心仍是稳增长，货币政策需要保持一定灵活性；二是，近两个月金融数据显示，实体经济融资需求偏弱，需要对信贷需求走势进行监测，防范信贷收缩影响。
业内认为，降准是否落地，仍取决于宏观经济金融运行态势。“需要指出的是，与海外通胀升温迫使美联储等央行货币政策收紧不同，2022年国内CPI运行中枢仅会比上年温和抬升，并将继续保持在3.0%的控制目标之内；与此同时，尽管地缘冲突正在推高原油等国际大宗商品价格，但国内PPI同比涨幅高位回落仍是大趋势。通胀因素不会对接下来国内货币政策边际宽松形成掣肘。”王青表示，由此，尽管3月美联储将启动加息过程，但国内货币政策会“以我为主”，不仅不会跟进海外收紧，而且还有边际宽松空间；货币政策稳中求进将是稳定宏观经济大盘的重要支撑点。
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