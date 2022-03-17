于 泳

原标题：车企入局保险市场胜算几何

新能源专属车险上市已两月有余，有媒体调查显示，截至2月26日，累计承保新能源汽车129万辆，签单保费52亿元。与此同时，蔚来、比亚迪、特斯拉纷纷成立保险经纪公司。那么，车企入局保险市场究竟是不是“狼来了”，与传统保险公司相比究竟有多少胜算？

车险经过多年发展，是非常成熟且标准化的险种，普遍被业内人士认为天花板比较低。不过，随着新能源专属车险的推出，市场的格局和走向正在发生变化，车企选择此时入局也正是看到了车险市场新的机遇。

2021年，我国新能源汽车产销双双突破350万辆，连续7年位居全球第一，累计推广量已超过900万辆。如果在新能源车险业务上做出特色、迅速抢占市场，确实有广阔的市场前景。从整个产业链的情况来看，新能源车的电子化程度比传统燃油车有很大提高。智能化往往伴随着高效率，车企可谓有客户、有数据、有技术、有网络，想在车险市场分一杯羹不足为奇。

不过，从车企参与车险业务的途径来看，主要是成立保险经纪公司而非保险公司。如果只做保险中介，发展空间还十分有限，毕竟现在车险中介遍地开花，加上各地车险市场差异很大的现实情况，未来的发展面临诸多束缚。

在机动车里程保险（UBI）未获得监管授权的情况下，传统车险的定价模型依靠的还是大数法则，需要足够的样本数量。新能源车的整体销售量虽然屡创新高，但与燃油车的保有量相比仍非常有限，具体到单一厂商手里的数据更显得捉襟见肘。此外，车企在入局保险时，和保险公司同样面临定价系数调节、部分车型零整比过高、新能源车赔付率过高等新老问题。

如果说造车是“烧钱”，那么入局车险不只是烧钱，更是“烧脑”。一方面，一款车险产品从设计到备案再到真正上市，保险公司早已轻车熟路，车企要想“跑得快”势必要与具备资质的保险公司合作。另一方面，在车辆出险后，保险公司线下救援、查勘、定损、理赔等服务能力都是车企在短时间内无法替代的。

此外，保险公司之间往往已合作多年，从网点铺设到佣金合约的动态管理早已形成默契。即便有车企拿下了保险牌照，也只是获得了“敲门砖”，业务落地的复杂程度和管理能力对车企都是巨大挑战。况且，从监管政策来看，保险行业作为传统金融行业，依然强调持牌经营，对车企能否放开试点还有待观察。

由此可见，车企从下场做保险到真正能够做好车险，中间还有非常长的路要走，就此断言车企能够颠覆车险市场，还为时尚早。不过，从行业长期发展看，我们乐于看到车险市场能够出现更多的改变。因为这既会给行业发展带来活力，也能给消费者带来实惠。

(责编：罗知之、陈键)