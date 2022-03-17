车企入局保险市场胜算几何
新能源专属车险上市已两月有余，有媒体调查显示，截至2月26日，累计承保新能源汽车129万辆，签单保费52亿元。与此同时，蔚来、比亚迪、特斯拉纷纷成立保险经纪公司。那么，车企入局保险市场究竟是不是“狼来了”，与传统保险公司相比究竟有多少胜算？
车险经过多年发展，是非常成熟且标准化的险种，普遍被业内人士认为天花板比较低。不过，随着新能源专属车险的推出，市场的格局和走向正在发生变化，车企选择此时入局也正是看到了车险市场新的机遇。
2021年，我国新能源汽车产销双双突破350万辆，连续7年位居全球第一，累计推广量已超过900万辆。如果在新能源车险业务上做出特色、迅速抢占市场，确实有广阔的市场前景。从整个产业链的情况来看，新能源车的电子化程度比传统燃油车有很大提高。智能化往往伴随着高效率，车企可谓有客户、有数据、有技术、有网络，想在车险市场分一杯羹不足为奇。
不过，从车企参与车险业务的途径来看，主要是成立保险经纪公司而非保险公司。如果只做保险中介，发展空间还十分有限，毕竟现在车险中介遍地开花，加上各地车险市场差异很大的现实情况，未来的发展面临诸多束缚。
在机动车里程保险（UBI）未获得监管授权的情况下，传统车险的定价模型依靠的还是大数法则，需要足够的样本数量。新能源车的整体销售量虽然屡创新高，但与燃油车的保有量相比仍非常有限，具体到单一厂商手里的数据更显得捉襟见肘。此外，车企在入局保险时，和保险公司同样面临定价系数调节、部分车型零整比过高、新能源车赔付率过高等新老问题。
如果说造车是“烧钱”，那么入局车险不只是烧钱，更是“烧脑”。一方面，一款车险产品从设计到备案再到真正上市，保险公司早已轻车熟路，车企要想“跑得快”势必要与具备资质的保险公司合作。另一方面，在车辆出险后，保险公司线下救援、查勘、定损、理赔等服务能力都是车企在短时间内无法替代的。
此外，保险公司之间往往已合作多年，从网点铺设到佣金合约的动态管理早已形成默契。即便有车企拿下了保险牌照，也只是获得了“敲门砖”，业务落地的复杂程度和管理能力对车企都是巨大挑战。况且，从监管政策来看，保险行业作为传统金融行业，依然强调持牌经营，对车企能否放开试点还有待观察。
由此可见，车企从下场做保险到真正能够做好车险，中间还有非常长的路要走，就此断言车企能够颠覆车险市场，还为时尚早。不过，从行业长期发展看，我们乐于看到车险市场能够出现更多的改变。因为这既会给行业发展带来活力，也能给消费者带来实惠。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管总局：各地连夜查处3·15晚会曝光“土坑酸菜”等问题
- 人民网北京3月17日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，央视3·15晚会曝光问题线索后，市场监管总局立即部署指导各地市场监管部门对晚会曝光有关问题线索进行调查处理。相关省（市）市场监管部门连夜开展执法行动，依法严厉查处侵害消费者权益违法行为。…
相关新闻
- 评论
- 关注