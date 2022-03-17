原标题：鲨鱼的确会睡觉证据首现

鲨鱼睡觉吗？这一古老问题终于有了确定答案。据美国趣味科学网站14日报道，澳大利亚研究人员通过研究鲨鱼的代谢率，首次证明鲨鱼会睡觉。该发现有望为研究其它鲨鱼物种的睡眠打开大门，甚至可让科学家们更深入揭示人类睡眠的秘密。

在最新研究中，西澳大利亚大学生理生态学专家迈克尔·凯利及其同事以24小时为周期，监测了头绒毛鲨的能量消耗。为此，他们在新西兰海岸附近捕获了七只头绒毛鲨，并将其置于专门的水箱中，然后让鲨鱼处于12小时的光照和黑暗周期中，以模拟白天和黑夜。

在此期间，研究人员监测了水中的氧气含量。鲨鱼和人类一样，呼吸时会消耗氧气，因此水中氧气水平的下降揭示了鲨鱼的代谢率——给定时间内燃烧多少能量。结果发现，这些鲨鱼经常进入一种安静的状态来保存能量，而一般来说，当这种安静持续五分钟以上时，就被称之为睡眠。研究人员在论文中写道：“我们提供了鲨鱼睡眠的首个生理学证据。”

之前的研究表明，头绒毛鲨是夜行动物，但新发现表明，它们实际上在白天和晚上都会短时间睡眠。此外，研究人员还发现了鲨鱼睡觉的其它生理指标，包括鲨鱼在打瞌睡时身体会保持平直僵硬，甚至可在不闭上眼睛的情况下睡觉，这一点与人类和大多数其它动物都不同。

新研究还表明，大多数鲨鱼可能都会睡觉，只不过睡眠方式不同而已。

2018年，来自美国芝加哥大学、英国剑桥大学的团队对3.85亿年前的鲨鱼化石展开了研究，结果表明大约在4.4亿年前，人类和鲨鱼拥有共同祖先。鉴于此，研究人员希望，这项新研究能够帮助回答关于其它动物（如人类）睡眠如何以及何时进化的问题。（记者刘霞）

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