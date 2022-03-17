国家外汇管理局官网截图。

人民网北京3月17日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，3月16日，国家外汇管理局召开专题会议，传达学习国务院金融委专题会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议要求，稳妥有序推进资本项目高水平开放，进一步推进跨境贸易投资便利化，以中小企业为重点优化外汇服务，坚定支持实体经济发展，助力宏观经济稳定。

会议强调，外汇局要深刻认识“两个确立”的重大意义，坚决做到“两个维护”，坚决贯彻党中央国务院决策部署，认真落实国务院金融委的工作要求，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，切实把中央经济工作会议精神和全国“两会”部署落到实处。

会议要求，要坚持以经济建设为中心，坚持高质量发展，坚持深化改革、扩大开放，坚持市场化法治化原则，坚持保护产权和“两个毫不动摇”。维护外汇市场稳健运行，加强外汇市场监测研判和宏观审慎管理，引导市场主体更广泛使用汇率避险工具，积极防范化解外部冲击风险。配合有关部门促进房地产市场、平台经济健康稳定发展。及时回应市场关注的热点问题，稳定市场预期，共同维护资本市场平稳运行。

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