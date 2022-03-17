人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家外汇管理局：稳妥有序推进资本项目高水平开放

2022年03月17日11:15 | 来源：人民网
小字号

国家外汇管理局官网截图。

人民网北京3月17日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，3月16日，国家外汇管理局召开专题会议，传达学习国务院金融委专题会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议要求，稳妥有序推进资本项目高水平开放，进一步推进跨境贸易投资便利化，以中小企业为重点优化外汇服务，坚定支持实体经济发展，助力宏观经济稳定。

会议强调，外汇局要深刻认识“两个确立”的重大意义，坚决做到“两个维护”，坚决贯彻党中央国务院决策部署，认真落实国务院金融委的工作要求，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，切实把中央经济工作会议精神和全国“两会”部署落到实处。

会议要求，要坚持以经济建设为中心，坚持高质量发展，坚持深化改革、扩大开放，坚持市场化法治化原则，坚持保护产权和“两个毫不动摇”。维护外汇市场稳健运行，加强外汇市场监测研判和宏观审慎管理，引导市场主体更广泛使用汇率避险工具，积极防范化解外部冲击风险。配合有关部门促进房地产市场、平台经济健康稳定发展。及时回应市场关注的热点问题，稳定市场预期，共同维护资本市场平稳运行。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家外汇管理局：稳妥有序推进资本项目高水平开放
　　国家外汇管理局官网截图。 人民网北京3月17日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，3月16日，国家外汇管理局召开专题会议，传达学习国务院金融委专题会议精神，研究部署贯彻落实工作。…
2月我国公路水路交通固定资产投资达1296亿元 同比增长37.2%
　　人民网北京3月17日电 （记者王连香）今日，交通运输部发布2022年2月交通运输行业主要统计指标，数据显示，2月公路客运量33328万人、水路客运量1073万人、港口旅客吞吐量451万人，中心城市轨道交通客运量150498万人次。此外，2月我国公路水路交通固定资产投资达1296亿元，同比增长37.2%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部