原标题：中国太保三则案例入选“保险业适老服务典型案例”

3月14日，“2021年度银行业保险业服务创新案例”在广州发布，中国太保集团《居民养老规划与风险管理白皮书》、中国太保产险的“长辈服务”专属适老品牌、中国太保寿险的“太保服务，智慧助老，服务适老”均获得金融业适老服务典型案例。

中国太保以服务国家战略、服务人民健康美好生活为己任，在坚定推进高质量发展的进程中，主动承担企业公民社会责任，不断丰富大健康大养老产品服务供给。《居民养老规划与风险管理白皮书》(以下简称白皮书)立足当代中国老龄化问题，围绕“现状剖析、数据洞察、解决方案、社会担当、趋势研判”五大主题，将行业社会数据与客户数据洞察相结合，深度挖掘老龄化社会现状及老年客群保障特征和需求。据悉，白皮书深入分析国家养老事业和社会保障发展现状，从服务政府保障供给和积极投身社会公益事业两个方面诠释了中国太保服务老龄化大局的责任担当。同时基于对老龄化这一社会现象以及社会保障发展的研判，在保险行业发展及个人养老规划层面提出专业建议。

中国太保产险“长辈服务”专属适老品牌，则聚焦适老服务打造，涵盖面向老年群体所提供的一系列产品、服务、技术应用及配套的教育宣传活动。长辈服务不断优化传统服务方式，打造“三专三心”品牌服务体系，充分挖掘老年人智能化服务需求，深入开展各项公益助老活动，进一步彰显太保服务的“责任、智慧、温度”。

中国太保产险湖南郴州中心支公司以“长辈服务”品牌建设为牵引，开展60岁以上客户关爱回访活动。客户王阿姨得车辆需要检车，但线上预约操作有困难, 客服经理立即安排服务人员打印好交强险电子保单前往其住处，上门取车并代为送检。事后，王阿姨连连称赞中国太保的上门服务，称自己对车辆修理等事务都不熟悉，以前都靠孩子帮忙办理，如今有了代办服务，真是省心又省力。

中国太保寿险以老年人的权益保障为初心，摸准老年群体的生活习惯和消费脉络，在操作上做“减法”，服务上做“加法”，以更周全、更贴心、更直接的便利化服务帮助老年人快速融入智能社会，坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，打造老年人专属的太保服务。

客户张阿姨受邀参加了中国太保寿险在重庆举办的重阳节“快时代也有‘慢’关怀”银发主题活动，她坦言从没参加过这么别开生面、又是为老年人专门定制的主题活动，感到非常开心和感动。张阿姨表示无论是健康体检、智能机器人体验、还是金融知识普及，都感受到社会和中国太保对老年群体的重视及关怀。

当前科技进步日新月异，银行业保险业承担着更好地做好金融服务、更好地保护金融消费者权益、提升金融消费者素养的职责和使命。作为一家负责任的金融企业，中国太保始终以实际行动践行“责任、智慧、温度”的太保服务，为广大老年群体做好事、办实事、解难事，将“尊老敬老”落在实处，不断提升老年人的服务体验，为社会发展做贡献。

(责编：曹淼、李源)