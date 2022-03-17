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李西廷：加大科技创新 满足人民群众多层次多样化健康需求

2022年03月17日14:15 | 来源：人民网
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人民网北京3月17日电 （记者杜燕飞）“在医疗器械行业，只有真正掌握自主核心技术，才能拥有长久的竞争力。要以技术创新为精神内核，不断推动产业战略升级，满足人民群众多层次、多样化健康需求。”近日，迈瑞医疗董事长李西廷在做客人民网《人民会客厅》时如是说。

推进核心技术攻关

今年政府工作报告提出，加大企业创新激励力度。强化企业创新主体地位，持续推进关键核心技术攻关，深化产学研用结合，促进科技成果转移转化。

对此，李西廷表示：“无论从国家角度还是企业角度来看，没有创新就很难有核心竞争力。作为国内医疗器械生产制造及解决方案供应商，我们紧跟政策、抓好创新，不断加大研发投入力度，多年来在解决关键核心领域‘卡脖子’问题上取得了成效。”

李西廷介绍，迈瑞医疗以电子产业为主体的产业布局，为行业创新发展提供了支撑。这条产业链不断强化、升级，形成了系统创新。一是坚持科技创新与临床需求相结合，更好地满足人民群众多层次、多样化的健康需求；二是紧抓内部研发创新和外部并购整合两条路径，加快核心技术掌握，保障供应链稳固；三是坚持研发的高投入，并逐步走向技术“深水区”。迈瑞医疗将与国内先进企业与研究机构紧密合作，共同开展技术攻坚，不断带来优质产品与服务。

“外引内培”激发人才活力

人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源，也是科技创新的基石。李西廷认为，加强人才队伍建设，既要做好内部培养，也要强化人才引进，还要有相应的人才激励制度和优秀的企业文化作保障。

“一个不断创新的高科技公司，产品研发的核心就是人才，要把更多的精力和资源投入到人才上。”他说。

李西廷介绍，在人才引进方面，迈瑞医疗一方面从国际上引入高端人才，另一方面从高校招募高素质技能型人才，在企业内部加强培养提升；在人才培养方面，坚持走好人才自主培育之路，重点加强干部队伍能力建设和新员工培养，同时注重因材施教，人尽其才；在人才激励方面，持续丰富和完善薪酬激励体系，并于近期推出了迈瑞医疗上市以来的首个员工持股计划，激励对象就是核心员工和技术骨干，让优秀人才共同分享公司持续成长带来的收益。

社会责任融入企业发展

“‘普及高端科技，让更多人分享优质生命关怀。’这并不是一句空话，而是每一位迈瑞人都孜孜以求的使命愿景。”李西廷认为，创新不仅体现在科技硬实力层面的攻坚克难，更体现在企业以创新成果、创新模式回馈社会、造福社会的责任担当之中。

“截至2021年12月，迈瑞医疗在人员密集的公共场所累计投放安装10万余台AED，已成功救治103名公共场所心脏骤停患者。”李西廷介绍，公司联合多方力量投入我国公共急救事业，在多个地区开展医疗急救人员培养计划及AED急救设备专业培训，以AED急救为原点，进一步强化急救体系建设，守护大众生命健康。

在助力乡村振兴方面，迈瑞医疗也进行了诸多实践。2020年12月，迈瑞医疗与安徽省砀山县人民政府签约，投资建设砀山县迈瑞医疗科技产业园，并将其作为迈瑞在全国的主要生产基地之一。李西廷表示：“迈瑞医疗以产业为依托，将高端医疗制造业引入以农业为主的安徽省砀山县，以促进当地产业结构转型升级，实现从‘输血’救济到‘造血’振兴的立体帮扶。”

在助力提升基层医疗服务能力方面，李西廷介绍，借助5G、大数据、物联网等信息技术手段，迈瑞医疗打造的“瑞智联”“瑞影云++”“迈瑞智检实验室”三大智慧医疗解决方案，能够实现医疗设备间的互通互联及远程协作，打通各个诊室、各个医院、各个地区的壁垒，提升医院一体化诊疗能力，协助推进优质医疗资源下沉，惠及更多基层边远地区的患者群体。

(责编：申佳平、吕骞)

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