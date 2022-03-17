人民网记者 孙博洋

记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局对告知承诺事项组织开展了双随机定向抽查，对企业履诺情况进行了核实。从整体情况看，87%的被抽查企业履行了相关法定承诺事项，告知承诺工作取得积极成效。

据了解，告知承诺制发端于涉企经营许可领域，是开展“证照分离”改革的重要举措，出发点是通过行政机关清楚告知，企业和群众自愿承诺并诚信守诺，解决企业和群众办事难问题。

市场监管总局相关负责人表示，作为一项对传统行政审批制度的创新，告知承诺制对深化“放管服”改革、优化营商环境、激发市场活力、构建以信用导向的营商环境具有重要意义。告知承诺制是“政府定标准、企业作承诺、过程强监管、失信有惩戒”新型管理模式之一，能否有效发挥作用，关键在于事中事后监管措施是否跟得上。

据该负责人介绍，自2021年7月起，国务院在全国范围内实施涉企经营许可事项全覆盖清单管理，全面推开实施告知承诺制度。为确保市场监管系统推行涉企经营许可事项告知承诺制取得实效，2021年底，市场监管总局组织开展了针对告知承诺事项的双随机专项定向抽查。

据市场监管总局公布的抽查数据显示，共抽查3301户，87%的被抽查企业履行了相关承诺义务，告知承诺工作取得积极成效。

对此，市场监管总局相关负责人表示，告知承诺制一是方便企业快速取证，企业普遍反映，告知承诺制极大缩短了企业获证时间，有效解决企业办事难、办事慢、多头跑等问题；二是践行承诺情况较好，大部分获证企业能够持续保持申请时的获证条件，履行承诺事项；三是主体责任落实较好，大部分获证企业能够严格落实各项制度，从严管控产品质量各环节，管理体系运行良好，技术能力较强，主体责任意识整体较好。

此次双随机定向抽查也发现部分被抽查企业存在承诺不实、管理不到位、过程控制不严格等问题，市场监管部门依法予以处理。

对此，市场监管总局有关负责人表示，下一步将针对事项监管特点分类确定并进一步细化核查办法，加强协同监管，探索完善放管结合、事前事中事后相匹配的监管措施。同时，加强监管要与帮扶发展相结合，充分发挥媒体宣传效应，加大对告知承诺制相关政策和要求的宣传解读力度，让企业既真正了解并享受到高效便捷的改革红利，又倡导企业诚信自律，践诺履约，主动接受社会监督，树立企业良好形象，进一步引领创建放心消费环境。

(责编：申佳平、吕骞)