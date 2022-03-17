人民网北京3月17日电 （记者李栋）近期，国内外大豆价格高位运行，波动幅度加大，市场风险急剧增加。面对大豆市场复杂多变的国际形势，国家粮油信息中心高级经济师王辽卫对人民网记者表示，2022年我国大豆种植面积增加2000万亩以上，国产大豆市场供应有保障。

数据显示，2021年我国大豆总产量1640万吨，新季大豆上市后各类收购主体积极入市，价格不断走高。2021年12月份国产大豆价格达到6300元/吨，同比上涨约1200元/吨，创历史最高纪录。“春节前由于上市量增加，且下游消费需求不旺，大豆价格小幅回落。春节后，南方市场大豆需求疲软，东北贸易商存货意愿不足，市场呈现‘购销两弱’格局。”王辽卫分析说。

2022年政府工作报告中指出，加强粮食等重要农产品稳产保供。稳定粮食播种面积，优化粮食结构，针对小麦晚播强化夏粮田间管理，促进大豆和油料增产。

王辽卫表示，2022年政策支持扩大大豆和油料生产，完善玉米大豆生产者补贴政策。初步预计，2022年我国大豆种植面积增加2000万亩以上，如果生长期天气正常，总产量有望超过2020年水平，国产大豆市场供应有保障。

生猪养殖持续亏损，抑制豆粕消费需求。近日，农业农村部公告表示，受生产惯性增长影响，当前我国生猪出栏偏多，叠加春节后消费淡季猪肉需求下降，猪肉供应出现了阶段性过剩。王辽卫表示，饲料养殖企业为降低成本，下调豆粕添加比例，减少了豆粕消费需求。国家有关部门积极推动玉米豆粕减量替代方案，也有助于降低养殖行业对豆粕的依赖。

在国际市场价格方面，“近期受南美大豆减产、原油价格上涨等因素影响，全球大豆价格升至多年来高位，我国大豆进口成本增加，推动豆油和豆粕价格走高，但同时各种利空和不确定因素也在增加，大豆价格存在快速回调的可能。”王辽卫说。

在国内市场调控方面，“有关部门已经开始安排部分中央储备食用油轮出，并将启动政策性大豆拍卖工作。”截至3月14日，中储粮已经组织两次进口豆油拍卖，共成交18.6万吨；国家粮食交易中心组织一次进口大豆拍卖，成交25.6万吨。“后期政策性投放还将继续进行，将有效增加国内大豆供应。”王辽卫表示。

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