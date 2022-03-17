据中国农业银行（以下简称农业银行）消息，3月14日至20日，该行全面开展2022年“3·15”消费者权益保护教育宣传周活动，提升公众风险防范意识，消除侵害消费者权益隐患，构建和谐金融生态环境。

农业银行相关负责人介绍，该行高度重视，始终将保护金融消费者权益工作作为落实服务客户、防范化解金融风险、履行社会责任的重要内容，贯穿于日常经营管理中。各级行结合地方监管机构要求，因地制宜，有步骤、有重点地开展宣传教育活动。一方面，充分发挥2万多家营业网点布局优势，依托营业网点宣传“主阵地”，利用网点电子显示屏、自助机具等各类载体开展宣传；另一方面，充分利用微信、微博、抖音、视频号等新媒体渠道，创新宣传形式，全方位、多角度普及金融知识，打造“麦子君说金融”“农行客服小姐姐”“消保小课堂”“卡卡微课堂”等金融知识宣教品牌，积极营造金融消费者“学金融、懂金融、用金融”的良好氛围。

根据2022年“3·15”消费者权益保护教育宣传周的活动主题，农业银行从“共促消费公平 共享数字金融”出发，围绕强化特殊群体金融权益保护、“科技向善”、维护金融消费者八项基本权利、引导消费者树立理性投资观念等主题，积极制作宣传长图和拍摄宣传短视频，通过全国各地主流媒体以及各类新媒体渠道，延伸宣传触角、拓宽宣传渠道，以“3·15”消费者权益保护教育宣传周为契机，多维度促进金融消费公平公正，努力构建和谐、公平的金融消费环境。

此次宣传周活动期间，农业银行在全行范围内开展了消费者权益保护应知应会内容测试。以试代训强化行内员工个人信息保护意识，加强对消费者权益保护有关法律法规及制度要求的传导，全面提升员工消保意识和服务能力，推动消费者权益保护理念融入业务全流程，为消费者提供更满意的金融服务打下坚实基础。

该负责人表示，农业银行将持续深入践行金融报国和金融为民的理念，恪守社会责任，努力为金融消费者提供更加高效、优质、精准、暖心的金融服务，构建互利共赢的金融消费关系，为维护金融稳定与社会和谐贡献力量。

(责编：曹淼、李源)