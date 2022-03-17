人民网北京3月17日电 （记者王震）中国证券登记结算有限责任公司17日发布消息，为贯彻落实国务院金融委专题会议精神，降低市场资金成本，服务实体经济健康发展，中国结算配合正在推进的货银对付(DVP)改革，自2022年4月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例自18%调降至16%。

此外，为支持受新冠疫情影响较大地区经济加快恢复发展，自2022年4月起减免两网及退市公司股份证券登记费、B股及债券非交易过户费、封闭式基金分红派息手续费等部分登记结算费用。同时，免收注册地在天津市、内蒙古自治区、吉林省、上海市、山东省、河南省、陕西省、深圳市的存量及新增上市公司、挂牌公司、债券发行人2022年登记结算费用。

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