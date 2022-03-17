人民网北京3月17日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人高峰17日表示，2022年1至2月，我国对外非金融类直接投资1002.6亿人民币，同比增长0.9%（折合157.8亿美元，同比增长2.7%）。

其中，流向批发和零售业投资达34.9亿美元，同比增长89.7%；流向科学研究和技术服务、交通运输等领域的投资也呈增长态势；对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资31.6亿美元，同比增长3.6%。

今年前两个月，对外承包工程完成营业额1141.7亿元人民币，同比下降3.3%（折合179.7亿美元，同比下降1.5%）；新签合同额1932.1亿人民币，同比下降2.5%（折合304.1亿美元，同比下降0.7%）。新签合同额在5000万美元以上的项目137个，其中上亿美元项目77个。对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额102.2亿美元，同比下降2.6%，新签合同额173.6亿美元，同比增长19.1%。

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