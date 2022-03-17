人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

人民银行批准两家金融控股公司设立许可

2022年03月17日16:47 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月17日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，日前，人民银行批准了中国中信金融控股有限公司（筹）和北京金融控股集团有限公司的金融控股公司设立许可。

人民银行表示，实质控制多类金融机构的非金融企业依法设立金融控股公司并纳入监管，是补齐金融监管短板的重要举措。设立金融控股公司，有利于推动非金融企业有效隔离金融与实业，防范风险交叉传染，实现金融股权集中统一管理，促进规范可持续发展。

下一步，人民银行将继续坚持市场化、法治化原则，坚持“两个毫不动摇”，依法依规开展已受理企业的审批工作，稳妥有序推动其他符合条件的企业申设金融控股公司。遵循宏观审慎管理理念，以并表为基础，对金融控股公司实施全面、持续、穿透监管，推动其保持资本充足，完善公司治理，强化风险隔离，依法合规经营，不断提升服务经济高质量发展的能力，助力经济运行在合理区间。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行批准两家金融控股公司设立许可
　　人民网北京3月17日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，日前，人民银行批准了中国中信金融控股有限公司（筹）和北京金融控股集团有限公司的金融控股公司设立许可。 人民银行表示，实质控制多类金融机构的非金融企业依法设立金融控股公司并纳入监管，是补齐金融监管短板的重要举措。…
工信部：健全公正公开透明的平台企业治理规则
　　人民网北京3月17日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，今日，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆主持召开专题会议，分析研判当前工业经济运行形势，研究部署促进持续平稳增长工作。会议提到，健全公正公开透明的平台企业治理规则，引导平台企业公平竞争、创新发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部