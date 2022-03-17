人民网北京3月17日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，日前，人民银行批准了中国中信金融控股有限公司（筹）和北京金融控股集团有限公司的金融控股公司设立许可。

人民银行表示，实质控制多类金融机构的非金融企业依法设立金融控股公司并纳入监管，是补齐金融监管短板的重要举措。设立金融控股公司，有利于推动非金融企业有效隔离金融与实业，防范风险交叉传染，实现金融股权集中统一管理，促进规范可持续发展。

下一步，人民银行将继续坚持市场化、法治化原则，坚持“两个毫不动摇”，依法依规开展已受理企业的审批工作，稳妥有序推动其他符合条件的企业申设金融控股公司。遵循宏观审慎管理理念，以并表为基础，对金融控股公司实施全面、持续、穿透监管，推动其保持资本充足，完善公司治理，强化风险隔离，依法合规经营，不断提升服务经济高质量发展的能力，助力经济运行在合理区间。

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