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商务部：前2月我国实际使用外资同比增37.9% 有三方面原因

2022年03月17日16:24 | 来源：人民网
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人民网北京3月17日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人高峰17日表示，今年1至2月，我国实际使用外资金额2437亿元人民币，同比增长37.9%。主要有三方面原因。

一是中国经济长期向好的基本面没有改变。今年以来我国经济持续稳定恢复，生产需求增长较快，消费稳步恢复，进一步增强了外国投资者的信心。中国美国商会、中国德国商会近期发布的调查报告显示，83%的美资企业和96%的德资企业持续看好中国市场，66%的美资企业和71%的德资企业计划增加在华投资。今年前两个月，美国、德国实际对华投资分别增长36.4%和109.1%。其他主要外资来源地中，新加坡、韩国投资分别增长24.1%和24%，“一带一路”沿线国家、东盟分别增长27.8%和25.5%（含通过自由港投资数据）。

二是稳外资政策效果持续显现。去年，有关部门针对外资企业突出关切，在保障内外资平等参与政府采购、支持外资研发中心享受科技创新进口税收优惠政策、外籍个人所得税减免等方面出台了一系列专项政策措施，特别是修订发布新版外资准入负面清单，进一步放开汽车制造等领域外资股比限制，有效稳定了外资企业发展预期，有力带动了引资规模增长。

三是我国营商环境不断优化。《外商投资法》颁布以来，商务部组织开展外商投资法规、规章和规范性文件清理，累计制定和修订200多件、废止300多件法规文件，持续完善外资促进、保护和管理的各项法律制度，落实外资企业国民待遇，加大外商投资合法权益保护力度。同时还加大了对外资企业的服务力度，重点外资项目工作专班进一步完善工作机制，协调各方加强服务保障，帮助企业排忧解难，推动重点项目落地建设。今年前两个月，全国外资企业总体经营稳定，1亿美元以上外资大项目实际到资同比增长74.3%。

(责编：赵竹青、吕骞)

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