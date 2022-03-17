商务部：我国消费结构升级总体态势没有改变
2022年03月17日16:24 | 来源：人民网
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人民网北京3月17日电 （记者赵竹青）今年以来，我国消费市场呈现稳步恢复态势，前两个月社会消费品零售总额7.4万亿元，同比增长6.7%。商务部新闻发言人高峰17日表示，从总体来看，我国消费市场韧性强、潜力大，消费规模扩大、消费结构升级的总体态势没有改变。
高峰表示，具体来看，前两月消费数据主要呈现五大特点。
一是基本生活消费保持平稳。从品类看，限额以上单位粮油食品、饮料、日用品零售额同比分别增长7.9%、11.4%和10.7%。从业态看，限额以上单位中，与日常生活密切相关的便利店零售额同比增长12.8%。
二是升级类商品销售较快增长。限额以上单位金银珠宝、家电、文化办公用品零售额同比分别增长19.5%、12.7%和11.1%。北京冬奥会带动冰雪消费，部分电商平台冰雪运动类商品销售增长50%以上。
三是餐饮消费较快恢复。餐饮收入同比增长8.9%，增速比商品零售快2.4个百分点。其中，限额以上单位餐饮收入同比增长10.1%。
四是新型消费快速发展。实物商品网上零售额同比增长12.3%，占社会消费品零售总额比重为22%。新能源汽车销量同比增长1.5倍，占新车销量比重达17.9%。
五是消费价格总体平稳。1-2月居民消费价格同比上涨0.9%，其中食品价格下降3.8%，非食品价格上涨2.1%；消费品价格上涨0.6%，服务价格上涨1.4%。
高峰坦言，近期国内疫情多发频发，给相关地区消费恢复带来了一些制约，但消费结构升级的总体态势没有改变，“随着我国经济持续稳定恢复、扩内需促消费政策措施逐步落地见效，消费将继续保持恢复发展态势。”
(责编：赵竹青、吕骞)
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