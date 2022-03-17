人民网北京3月17日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，日前，工业和信息化部消费品工业司会同北京市经信局调研新冠病毒抗原检测试剂生产企业。

据了解，工业和信息化部消费品工业司、北京市经信局赴北京热景生物技术股份有限公司、北京金沃夫生物工程科技有限公司、北京乐普诊断科技股份有限公司、北京万泰生物药业股份有限公司，调研新冠病毒抗原检测试剂生产供应情况。各生产企业目前正加大马力、加班加点、争分夺秒地组织生产，争取尽快提升产能，及时保质保量地生产出更多的新冠病毒抗原检测试剂，确保高质高效完成供应任务，为抗击新冠疫情做出贡献。

(责编：申佳平、吕骞)