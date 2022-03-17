日前，长安汽车集团公布了2022年1-2月销量数据。据官方显示，长安汽车集团1-2月累计销量突破40万辆，长安系中国品牌汽车1-2月累计销售突破30万辆，长安系中国品牌乘用车1-2月累计销售突破20万辆，蓝鲸家族1-2月销量破19万辆。

突破关键核心技术、加强关键零部件自主研发，是汽车产业高质量发展的关键所在。值得关注的是，在2021年的多个汽车热销排行榜上都能捕捉到蓝鲸动力的身影，高效、经济、可靠的动力系统既是长安汽车销量上扬的重要原因，也是其技术研发的实力展现。

掌握自主设计、制造的能力，才能掌握发展主动权，才能赢得市场与用户青睐。据介绍，蓝鲸动力系统包括蓝鲸发动机、蓝鲸变速器及全面拥抱电气化的蓝鲸油电混驱iDD为一体的全新模块化发动机研发平台。该动力系统已掌握涵盖高效TC、DVVT、GDI、IEM、高效超净燃烧系统（350bar高压直喷）、智能热管理系统、智能润滑系统、双出口集成排气歧管、双涡管电子废气阀涡轮增压、米勒循环、高效清洁燃烧系统、低压冷却EGR，48V、插电式强混等高效节能技术。

据悉，3月18日，长安汽车工程师还将走进人民网直播间，向广大用户展示车辆的部分制造工艺和实验过程，并化身直播嘉宾，与主持人、行业专家一起深入探讨关于汽车品质的热点话题，解读核心技术亮点。

(责编：曹淼、李源)