人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家发改委公示：10城养老服务体系建设成效明显

2022年03月17日16:53 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月17日电 （申佳平）据国家发展改革委消息，根据定量指标测算和相关部门共同评估，拟将江苏省南京市、安徽省合肥市、福建省福州市、山东省青岛市、河南省驻马店市、湖北省武汉市、广东省广州市、广西壮族自治区南宁市、重庆市九龙坡区、陕西省西安市等10个城市（按所在省份排序），作为2021年度养老服务体系建设成效明显的表扬激励推荐城市。

国家发展改革委表示，按照相关工作要求，现予以公示，公示期自2022年3月15日至3月19日。公示期内，对公示地市有异议的单位和个人，可通过传真、电子邮件等形式向国家发展改革委书面反映。

(责编：申佳平、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
今夜24时油价上调 加满一箱多花29.5元
　　制图：申佳平 人民网北京3月17日电 （申佳平）国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年3月17日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高750元和720元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.59元；95号汽油每升上调0.62元。…
国家发改委公示：10城养老服务体系建设成效明显
　　人民网北京3月17日电 （申佳平）据国家发展改革委消息，根据定量指标测算和相关部门共同评估，拟将江苏省南京市、安徽省合肥市、福建省福州市、山东省青岛市、河南省驻马店市、湖北省武汉市、广东省广州市、广西壮族自治区南宁市、重庆市九龙坡区、陕西省西安市等10个城市（按所在省份排序），作为2021年度养老服务体系建设成效明显的表扬激励推荐城市。 国家发展改革委表示，按照相关工作要求，现予以公示，公示期自2022年3月15日至3月19日。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部