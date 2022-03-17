人民网北京3月17日电 （申佳平）据国家发展改革委消息，根据定量指标测算和相关部门共同评估，拟将江苏省南京市、安徽省合肥市、福建省福州市、山东省青岛市、河南省驻马店市、湖北省武汉市、广东省广州市、广西壮族自治区南宁市、重庆市九龙坡区、陕西省西安市等10个城市（按所在省份排序），作为2021年度养老服务体系建设成效明显的表扬激励推荐城市。

国家发展改革委表示，按照相关工作要求，现予以公示，公示期自2022年3月15日至3月19日。公示期内，对公示地市有异议的单位和个人，可通过传真、电子邮件等形式向国家发展改革委书面反映。

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