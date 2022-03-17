原标题：唐山银行：为城市高质量发展注入新动力

2021年，唐山银行资产总额稳步迈上2000亿元新台阶；全年支持省市重点项目50多个；累计信贷投放超580亿元，净增超250亿元；累计投放量和净增量均位列全市第一，贷款增量连续两年排名全市首位……

唐山银行坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，厚植本地沃土，润泽金融活水，笃定前行、实干为先，为唐山地区经济高质量发展贡献力量。

聚焦主业，服务实体“供血输氧”

后疫情时代，经济强劲复苏与实体经营压力并行。唐山银行冲锋在前，在高质量发展与责任担当之间拓出一条特色赋能之路。

2021年末，唐山银行资产总额达到2166亿元，各项存款余额1560亿元，授信资产余额1242亿元，拨备前利润26.99亿元，主体指标增速均高于全国城商行平均增速。

辉煌业绩的背后，是唐山银行始终聚焦主责主业，金融赋能实体经济的责任担当。2021年以来，唐山银行积极履行国有地方法人银行的责任担当，积极围绕全市重点项目、重点片区、重点企业等建设累计投放贷款581亿元，较年初净增258亿元，占全市40家银行业金融机构贷款总增量的32%。

作为老工业城市，钢铁等工业企业一直是唐山的排放大户。在唐山狠抓环境治理、减污降碳的举措中，唐山银行协同发力、推动增效，围绕钢铁退城搬迁及装备升级，为河钢乐钢、唐钢、建龙、纵横、港陆、国堂、九江、津西等信贷投放125亿元。

“一港双城”拔尖生长，向海图强步履铿锵，城市“颜值”与品质齐飞。围绕重点片区改造、基础设施及民生项目建设，为站西、秦黄下、花海等片区信贷投放55亿元，为京唐铁路、高速、港口、燃气、热力、排水等信贷投放116亿元。围绕重点企业建设，支持实体企业“六稳”、“六保”，唐山银行累计信贷投放966户、498亿元，切实发挥了城商行在服务地方经济社会发展中的先锋队和主力军作用。

金融活水，精准滴灌“千企万家”

如何让普惠金融又“普”又“惠”，确保有效下沉？唐山银行将机制、产品和数字化结合起来，切实做好“普”+“惠”的文章。

建立专业化团队，流程持续优化。2020年2月，唐山银行成立普惠金融部，并建立起“总行专营团队+支行拓展团队”的上下联动服务机制。2021年，通过积极实施信贷流程优化再造，由原审批小组会议决策改为独立审查人审查、有权签批人终签，大大提高审批效率，普惠业务实现跨越式发展。

产品创新研发，普惠金融产品推陈出新。于疫情期间推出的“税E贷”，已累计发放3140笔，金额突破8亿元，有力支持企业复工复产和健康持续发展；在个人客户领域，与不动产登记中心便民合作，开发上线了“房惠贷”快速抵押贷款产品，实现线上业务受理、一站式抵押登记、在线快速放款，极大提升抵押贷款业务办理效率，累计发放142笔、1.7亿元；推出个人线上消费贷款产品，为本地市民日常资金周转提供便利；针对广大个体工商户群体，开发上线个人经营性贷款产品，通过线上大数据风控模型和线下人工调查相结合的方式，实现了风险控制和业务效率双提升。

让数据跑腿，数字引领普惠服务。由唐山银行具体出资承办的唐山市企业综合金融服务平台，整合归集政务类数据84项，通过为企业精准画像评分和撮合，实现“让信息多跑路、让企业少跑腿、让机构得实惠、让融资更便利”，破解小微企业融资难、融资贵、银企信息不对称等问题。截至2021年底，唐山银行累计发放贷款630笔，金额154亿元。

2021年以来，唐山银行累计发放普惠型小微企业贷款9.45万笔，金额21.16亿元。积极推动落实人民银行支小再贷款等政策工具，全年累计发放支小贷款11.46亿元。后疫情时期继续实施减费让利行动，全年为企业和个人减免93项中间业务收费近3000万元，有力支持了地方经济建设和小微企业发展。

精准施策，乡村振兴“量体裁衣”

面作为唐山市法人城市商业银行，唐山银行坚定担负起唐山市乡村振兴使命，完善顶层设计，成立乡村振兴工作领导小组，优化组织结构，成立乡村振兴发展部，将金融支持乡村振兴工作做细做实。

2021年至今，唐山银行金融支持乡村振兴的脚步不停，先后与乐亭、玉田、迁西、迁安、丰润、古冶、开平、高新等县市区签署战略合作协议，累计为迁安、迁西、乐亭、海港等县域经济发展提供信贷支持106亿元，贷款余额超230亿元，着力为当地特色产业、生态宜居示范区、农村基础设施改善等重点项目提供金融支持。为助力区域特色项目发展，向迁西县全域旅游基础设施项目授信6.4亿元，项目荣获唐山银保监分局乡村振兴特色项目评选活动第一名，为唐山市金融机构支持乡村振兴发展树立了标杆和榜样。依托数字科技自主创新的“基于大数据技术的渔业企业融资服务”项目纳入河北省金融科技创新监管试点第三批创新应用，为乡村振兴插上了数字化的翅膀，让金融支持乡村产业发展更加精准高效。

一年来，唐山银行支持乡村振兴工作快速推进，至2021年末，涉农贷款余额达135.64亿元，占各项贷款余额12.02%，普惠型涉农贷款余额4.49亿元，较年初增长156.57%，金融支持乡村振兴成效明显。

热心公益，善举汇成“大爱海洋”

经过23年的发展，唐山银行从无到有、从小到大、从弱到强，已成为唐山地区规模较大的金融机构，企业壮大了，必须要承担起更大的责任。为更好的履行社会责任、参与社会公益，唐山银行及全体干部员工发起成立了“盛唐慈善信托”，截至2021年底，累计开展各项公益活动26场，捐赠金额420余万元，直接惠及6400余人。

面对新冠病毒，助力疫情防控，向市县防疫一线捐赠物资400余万元；圆梦贫困学子，照亮求学之路，启动“筑梦远航”助学项目，资助家庭困难优秀学子695名，捐赠善款89.69万元；帮助困难群体，展现浓浓真情，向全市2568户贫困家庭捐赠善款100万元，向全市建档立卡的464户残疾困难家庭捐赠善款23.2万元；关爱特殊人群，彰显唐行大爱，向取得优异成绩的唐山籍残疾运动员捐赠3.5万元的生活器械、生活用品，向全市十三所特教学校1054名学生捐赠19万元的校服，看望截瘫疗养院休养康复人员，为视障、听障、心智障碍儿童开展专项帮扶活动。聚焦农业农村，彰显责任担当，百台电脑帮助遵化市娘娘庄乡建立电商培训中心，拓展特色农产品销售新渠道，百套桌椅助力丰南区胥各庄蛮子坨村建设文化礼堂，乡村经济文化两开花。学习雷锋精神、践行志愿服务，成立唐山银行盛唐慈善信托志愿者服务队，三百余名志愿者遍布唐山银行各网点，让慈善志愿服务之花落地发芽。

唐山银行热心社会公益、践行社会责任得到社会各界的广泛认可和好评，先后荣获“河北省脱贫攻坚先进集体”“年度责任企业”等荣誉和奖项。

数字化转型，人才强行，高质量发展“必由之路”

数字化转型是未来银行高质量发展的必由之路，是更好服务实体经济和满足人民群众需要的必然选择。为保持在未来激烈市场竞争中的优势，满足未来至少十年的发展需要，唐山银行将新一代信息系统项目集群作为全行“一号项目”，投入资金近3亿元，经过项目组800余人、十三个月的不懈努力，唐山银行新一代信息系统项目集群于2021年8月成功上线。新一代信息系统项目集群极大的提升了整体科技水平和运营效率，提升了客户体验、产品工厂、展业移动、业务敏捷、流程自动化、集约运营、财务现代化、精细管理和智能风控等九大方面的能力，为唐山银行业务发展的转型升级和高质量发展提供强大的科技支撑。

谁拥有高素质的员工队伍，谁就拥有企业未来的发展潜力和不竭动力。唐山银行近年来的高速稳健发展，关键要素就是打造了一支作风端正、素质过硬的人才队伍。为增强对高端人才的吸引力，唐山银行积极利用唐山市“凤凰英才”政策红利，累计引入凤凰英才68人，为符合政策的员工办理英才卡，申请租房补贴，为高层次、高技能、高学历人才在住房、生活、出行等方面提供全面的生活保障，解决其后顾之忧，助力其在工作岗位上充分发挥自己的创造力和积极性，为凤凰英才“栽下梧桐树，盼引凤来巢”。

打造高素质的人才队伍，除了高端人才的引进，基层员工素质的提升也尤为重要。一方面，积极响应国家“六稳”“六保”政策号召，在持续推进校园招聘工作的同时增加社会招聘人数，促进优秀毕业生和社会人才的充分就业，至2021年末，全行员工平均年龄为36岁，博士、硕士研究生学历员工212人，本科及以上学历员工占比78%，一支年轻活力、素质优良的人才队伍已经形成。另一方面，积极开展各类培训活动，促进全员业务能力全面提升。通过成立唐山银行研修院，组织开展各类培训287场，累计培训37000余人次，在岗员工平均受训达15天，员工的业务素质和能力得到了显著的提高。大力拓展员工职业发展渠道，通过细化专业序列、差异职级设置、构建任职资格体系等方式，打通员工发展路径，激发员工创业干事、积极作为的精神活力，营造苦干实干、建功立业、奋勇争先的工作氛围。2021年9月，成功获批河北省博士后创新实践基地，标志着唐山银行在“产学研”人才培养道路上迈出了坚实的一步。

奋楫扬帆行致远，勇立潮头谱新篇。在崭新的征程上，唐山银行将继续以“建设面向未来的智慧银行”为愿景，擘画蓝图、做深谋实、凝心聚力、开拓奋进，以实际行动为唐山“加快建设繁荣舒适美丽的现代化沿海强市”添砖加瓦。

(责编：曹淼、李源)