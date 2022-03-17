人民网北京3月17日电 （王仁宏）据水利部消息，依据我国入汛日期确定的有关规定，今年我国入汛日期为3月17日，较多年平均入汛日期（4月1日）偏早15天。

据悉，自3月14日以来，我国南方部分地区出现持续降雨，14日8时至17日8时，累积降水量50毫米以上雨区的覆盖面积达16.2万平方公里，最大点雨量安徽滁州红丰183毫米。受降雨影响，长江下游沿江支流秋浦河、黄湓河发生超警洪水。

水利部密切监视雨情、水情，会商研判汛情形势，提醒相关流域和地区加强值班值守，以防御中小河流洪水和山洪灾害、保障中小型水库防洪安全为重点，做好暴雨洪水防御工作。水利部已于17日启动24小时水旱灾害防御值班，进入汛期工作状态。

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