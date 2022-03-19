前2个月全国财政收入同比增长10.5%（新数据 新看点）
2022年03月19日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月18日电 （记者曲哲涵）财政部18日公布今年前2个月全国财政收支数据。前2个月，全国一般公共预算收入46203亿元，同比增长10.5%。其中，中央一般公共预算收入22771亿元，同比增长11.3%；地方一般公共预算本级收入23432亿元，同比增长9.8%。全国税收收入40812亿元，同比增长10.1%；非税收入5391亿元，同比增长13.7%。
前2个月，全国一般公共预算支出38227亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算本级支出3896亿元，同比增长4.6%；地方一般公共预算支出34331亿元，同比增长7.3%。 教育、社会保障和就业、卫生健康支出分别同比增长9.1%、4.8%、4%。
前2个月，全国政府性基金预算收入9159亿元，同比下降27.2%；全国政府性基金预算支出14042亿元，同比增长27.9%。
《 人民日报 》（ 2022年03月19日 01 版）
(责编：白宇、胡永秋)
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