图为近日拍摄的雅砻江两河口水电站全景。

本报记者 王明峰摄

本报甘孜3月18日电 （记者王明峰）3月18日，我国海拔最高的百万千瓦级水电站——雅砻江两河口水电站最后一台机组完成72小时试运行，正式投入商业运行。至此，两河口水电站6台机组全部投产发电，年发电量可达110亿千瓦时。全部投产后，将实现雅砻江流域水风光清洁能源协同开发和优势互补。

两河口水电站位于四川甘孜藏族自治州，平均海拔3000米，是国家和四川省重点工程、西部大开发优化能源供给侧结构性调整的战略工程，也是我国水电开发向高海拔寒冷地区发展的标志性工程。工程核准投资总额664.57亿元，总装机300万千瓦。自2021年9月首批机组投产发电以来，两河口水电站累计提供绿色电能超过23亿千瓦时，为保障能源安全、推动绿色低碳发展发挥了积极作用。

《 人民日报 》（ 2022年03月19日 02 版）

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