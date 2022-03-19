山西制造业中小微企业缓税超25亿元
2022年03月19日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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本报太原3月18日电 （记者付明丽）制造业中小微企业缓税政策实施以来，截至1月31日，山西制造业中小微企业共计缓税25.01亿元。
目前，山西缓税企业类型已实现全覆盖，缓缴企业类型涉及制造业553个行业。山西制造业中型企业缓缴15.82亿元，办理8334户次，户均缓缴18.98万元，受惠程度高。制造业小微企业缓缴9.19亿元，办理27715户次，占全省办理户次的76.88%，普惠面广。
《 人民日报 》（ 2022年03月19日 02 版）
(责编：白宇、胡永秋)
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