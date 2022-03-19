本报记者 邱海峰

近年来，山东省东营市河口区聚焦工业高质量发展，先后引进中车电机等一批风电发电设备制造及配套企业，初步形成了集资源开发、装备制造、运营维护于一体的全产业链体系。图为3月18日，山东中车电机有限公司生产车间内，工人正在生产风力发电机定子。

周广学摄（人民视觉）

国家统计局日前发布的数据显示，1—2月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.5%，增速比2021年12月份加快3.2个百分点，比2021年两年平均增速加快1.4个百分点。相关人士表示，1—2月份，工业生产延续了去年四季度以来逐月回升态势，多数行业生产增速有所加快，工业出口继续两位数增长，新动能持续培育壮大。

稳增长政策持续显效

今年以来，稳增长政策持续显效。国家统计局工业司副司长汤魏巍介绍，受益于振作工业经济运行、推动工业高质量发展系列政策措施加快落地，工业企业节后有序复工复产。1—2月份，工业生产态势向好。

工业生产增长较快。1—2月份，41个大类工业行业中，38个行业生产同比增长，占比92.7%，33个行业增速较上年12月份回升，占比80.5%。

工业经济发展新动能持续增强。1—2月份，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长14.4%、9.6%，增速较上年12月份分别加快2.3、3.4个百分点。从产品看，光伏电池、工业机器人、锂离子电池等高技术产品产量增速较上年12月份分别加快21.8、14.5、8.9个百分点。

消费品制造业加快恢复。1—2月份，消费品制造业增加值同比增长9.7%，较上年12月份加快5.8个百分点，较2021年两年平均增速加快5.2个百分点，有力保障了春节期间民生领域生活资料供应。

工业出口增长加快。1—2月份，规模以上工业企业出口交货值同比增长16.9%，增速较上年12月份加快1.4个百分点，增速明显高于2021年两年平均水平。从行业看，汽车制造业、专用设备制造业等主要装备行业出口交货值同比分别增长38.9%、37%，增速较上年12月份大幅加快10个百分点以上。

新能源汽车产业快速发展

近年来，我国新能源汽车产业快速发展。工业和信息化部近日发布的数据显示，我国新能源汽车年销量从2016年的50.7万辆提高到2020年的136.7万辆，年均增长率达到28%。2021年，产销双双突破350万辆，分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，连续7年位居全球第一，累计推广量已超过900万辆。今年1—2月份，新能源汽车产量同比增长150.5%，在上年成倍增长基础上继续高速增长。

“我国新能源汽车产业发展已经进入了规模化快速发展的新阶段，虽然还面临一些困难挑战，但预计今年仍将保持高速增长的态势。”工信部副部长辛国斌说，后续将完善支持政策，抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，优化“双积分”管理办法，做好与补贴退坡的有效衔接，稳定市场预期。同时，推动电动化与智能网联技术融合发展，进一步提高动力电池安全、低温适应等性能，加快5G、车路协同技术应用，开发更多适应消费者需求的休闲娱乐、生活服务、自动驾驶等功能，持续提升新能源汽车的产品质量和驾乘体验。

辛国斌表示，还将促进市场拓展，启动公共领域车辆全面电动化城市试点，着力提升城市物流配送、出租、环卫等车辆电动化水平。加快推进充换电基础设施建设，推动实现信息共享、统一结算，不断提高新能源汽车充电便捷性。此外，强化资源保障，适度加快国内锂资源开发进度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。健全动力电池回收利用体系，支持高效拆解、再生利用等技术攻关，不断提高回收比率和资源利用效率。

增强企业数字化能力

当前，我国制造业数字化转型呈现出加快发展的态势。工信部总工程师田玉龙日前介绍，通过实施工业互联网创新发展工程，已培育较大型工业互联网平台超过150家，平台服务的工业企业超160万家。转型范围不断拓展，“5G+工业互联网”在建项目超过2000个。转型程度不断提升，规模以上工业企业关键工序数控化率已达到55.3%，数字化研发工具的普及率达到74.7%。

田玉龙表示，下一步，将突出重点，增强企业数字化能力。总结推广一批好的技术、好的做法，分行业、分领域发布有关指南和指导。培养一批优质的系统解决方案供应商，为企业提供实用管用的典型案例和方法。同时支持行业龙头企业搭建面向中小企业发展的数字化赋能平台，结合产业链、供应链优化，发挥数字化转型作用。

“此外，要扩大应用，丰富产品供给。挖掘一批‘5G＋工业互联网’典型应用场景，打造一批5G全连接工厂标杆。加快工业互联网平台进基地、进园区、进产业集群，连接千行百业，赋能万企千园。”田玉龙说，将完善制造业转型的人才培训体系，进一步深化产教融合、校企合作。同时，联合金融机构丰富数字化改造的金融产品，进一步降低企业数字化改造成本。加强行业数据安全监管，制定重要数据目录并加强保护。

(责编：白宇、胡永秋)