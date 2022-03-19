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河南设立首批实验室基地 迈入网络化建设新时代

2022年03月19日08:22 | 来源：科技日报
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原标题：河南设立首批实验室基地 迈入网络化建设新时代

　　3月15日，河南省科技厅为第一批设立的11家省实验室基地授牌，标志着河南省实验室的体系化、网络化建设迈出重要一步。

　　“对省实验室来说，省实验室基地相当于它的同伴或帮手。”河南省科技厅实验室与平台基地建设处处长贾柔冰说。有了这些“帮手”，就能推动嵩山实验室、神农种业实验室、黄河实验室早日形成“核心+基地+网络”的创新格局。

　　“省实验室的主要任务是聚集高端资源，进行一些重大科学问题、核心关键技术的研究，实现突破引领。但它还需要综合集成一些基地的力量，来帮忙分担一些研究项目，放大和熟化一些研究成果。”贾柔冰表示。

　　据了解，河南省实验室基地建设根据省实验室建设情况分批推进。当前，嵩山实验室设立了2家研究基地和1家成果转化基地，神农种业实验室设立了3家研究基地，黄河实验室设立了4家研究基地和1家中试基地。

　　“我们将积极与黄河实验室其他单位联合，探索构建产学研协同创新机制，推动形成基础研究、应用研发、成果转化和产业化为一体的全链条科技创新组织模式。”黄河实验室华北水利水电大学研究基地负责人介绍。

　　贾柔冰说，这些基地与河南省实验室形成体系后，将充分发挥各个研究单位的作用，通过优势互补、协作攻关，实现集中力量干大事的初衷。（记者乔地 实习记者孙越）

(责编：刘佳、陈键)

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