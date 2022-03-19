原标题：教育部：技术赋能 打造全国思政课教师备课的“中央厨房”

3月17日，教育部举行新闻发布会，介绍三年来贯彻落实学校思想政治理论课教师座谈会精神工作进展成效。教育部社会科学司司长徐青森指出，通过信息化手段去整体提升思政课的教学效果，是大势所趋，也是必由之路。

徐青森介绍，教育部推进建设以教师网络集体备课平台和大学生自主学习平台为核心的全国高校思政课教研系统，建设覆盖每门思政课，服务一线教师的问题库、案例库、素材库和在线示范课程库等资源库，研制开发精品课件，为提高教学质量提供更为有力的支撑。

集体备课平台已经成为全国高校思政课教师备课时的一个重要资源汇集地。教育部组织全国8个分课程建设的教学创新中心与各个教指委合作，分课程、分专题地开发建设教学案例库、素材库和问题库，为“中央厨房”提供有力支撑。徐青森表示，如果说这个集体备课平台是“中央厨房”，8个教学创新中心就像“供货商”，它要源源不断地支撑“中央厨房”建设。不仅仅是“中央厨房”自己建，还要全国的力量一起建。

该备课平台由中国人民大学和北京高校思想政治理论课高精尖创新中心共同打造。中国人民大学马克思主义学院党委书记兼常务副院长王易表示，她深切地感受到了思政课的教学从技术运用到技术赋能的理念升级，感受到思政课教师从单兵作战向集团作战的系统转变，也感受到整个思政课的建设从同向同行到共建共享的深度融合。

教育部也正在推动面向学生自主学习的“青梨派”平台建设。该平台一会把优质的课程资源提供给学生，也鼓励学生围绕学习的内容自主创作作品，进行互动交流。目前，“青梨派”已经在三个省市和六所高校开展了试点，全国69个高校思政课名师工作室参与了资源开发等建设工作。

徐青森表示，下一步还会继续推进思政课的虚拟仿真中心建设。去年，已有首批5家虚拟仿真中心建成。“下一步，我们将会指导这些中心加大课程软件的开发力度，为全国的虚拟仿真教学提供有力支撑。”（记者张盖伦）

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