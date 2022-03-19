原标题：加快形成战略科技力量 坚决打好“草种业翻身仗”

研习科技创新重要论述

种业是国家战略性、基础性核心产业，种业竞争实质是科技竞争。今年全国两会期间，习近平总书记在看望参加政协会议的农业界、社会福利和社会保障界委员时强调“种源安全关系到国家安全，必须下决心把我国种业搞上去，实现种业科技自立自强、种源自主可控”。

作为种业的重要组成部分，草种业不仅是草原生态建设的重要支撑，也是畜牧业现代化发展的有力抓手，关乎国家战略资源储备和国家生态安全。然而，从发展现状来看，“我国是草原大国却不是草种业强国”的基本国情还未发生根本改变，草种业仍然存在着育种技术落后、良种生产不规范、产业链条脱节、产业体系尚未完全建立等瓶颈问题。例如，我国商品草种每年40%以上依靠进口，种植面积最大的紫花苜蓿80%以上需要进口，种源安全自主可控的压力不小。

内蒙古作为我国重要生态安全屏障和农畜产品生产基地，草原面积占全国草原总面积的22%，保障着全国1/4的羊肉、1/10的牛肉、1/5的牛奶供应，是我国名副其实的“肉库”和“奶罐”。打好“草种业翻身仗”是内蒙古必须担负起的重大政治责任和重要发展任务。

我们要以时不我待的紧迫感，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以国家战略需求为导向，以“科技兴蒙”行动为统领，以创建国家草种业技术创新中心为重点，着力构建“产学研”深度融合、“育繁推”一体化发展的草种业科技创新支撑体系，加快形成战略科技力量，提升创新能级，打好“草种业翻身仗”，实现种业科技自立自强、种源自主可控。

要明确发展定位，坚持从服务国家战略需求出发，以关键技术研发为核心使命，围绕产业链部署创新链，突出企业技术创新主体地位，促进重大基础研究成果产业化；支持龙头企业与国内外优势团队强强联合，以市场机制为纽带组建创新联合体，形成利益共同体，让参与主体各取所需、各展所长。

要优化总体布局，加强跨区域、跨领域创新力量优化整合，形成技术创新中心与重点实验室、新型研发机构等创新基地有机衔接、相互支撑的发展格局，系统推进项目、基地、人才等创新资源的一体化布局，不断提升草种业科技创新能力，加快完善现代化产业技术支撑体系。

要完善运行机制，构建“科研与市场协同衔接”的运行机制，将研发作为产业、将技术作为产品，建立柔性引才引智机制和跨学科跨主体合作的协同攻关模式，广泛聚集更多区外优质创新资源，不断提升科技成果辐射供给和源头支撑能力。

要优化政策环境，加大对育种长线研究支持，激励科研人员潜心钻研、“十年磨一剑”；探索和利用好知识产权收益权激励措施，支持高校科研院所科研人员带着创新成果兼职创新创业，建立市场化的绩效评价与收入分配机制，充分调动积极性。

踏上新征程，我们要深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，加快科技创新和体制机制创新步伐，坚持稳中求进工作总基调，把草种业优势科技资源配置到最紧迫最急需的地方，为高质量发展提供源源不断的科技创新成果供给。

（孙俊青 作者系全国政协委员、内蒙古自治区科学技术厅厅长）

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