原标题：浙江泰顺、江西奉新抽水蓄能电站项目开工

国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安17日宣布，浙江泰顺、江西奉新两座抽水蓄能电站项目开工。此次开工建设抽水蓄能电站，是国家电网公司今年首批开工建设的抽水蓄能电站。

浙江泰顺、江西奉新抽水蓄能电站总投资147.73亿元，总装机容量240万千瓦，计划于2030年竣工投产。其中，浙江泰顺抽水蓄能电站位于浙江省温州市泰顺县，总装机容量120万千瓦，安装4台单机容量30万千瓦机组，以2回500千伏线路接入浙江电网，工程总投资71.34亿元；江西奉新抽水蓄能电站位于江西省宜春市奉新县，总装机容量120万千瓦，安装4台单机容量30万千瓦机组，以2回500千伏线路接入江西电网，工程总投资76.39亿元。

抽水蓄能是目前技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的储能方式，是电力系统绿色低碳清洁灵活调节电源，在保障大电网安全、促进新能源消纳、提升全系统性能中发挥着基础作用，是能源互联网的重要组成部分。加快发展抽水蓄能，是构建新型电力系统的迫切要求，是保障电力系统安全稳定运行的重要支撑，是可再生能源大规模发展的重要保障。

我国抽水蓄能电站装机容量世界第一，已经建成潘家口、十三陵、天荒坪、仙居、绩溪等一批大型抽水蓄能电站。截至2021年底，国家电网公司经营区抽水蓄能电站在运、在建规模分别达到2631万千瓦、4643万千瓦。根据《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035年）》，到2025年，全国抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上；到2030年，投产总规模1.2亿千瓦左右。“十四五”期间，国家电网公司经营区抽水蓄能电站将迎来建设高峰，预计新投产装机容量超过2700万千瓦，到2025年投产总规模达到5000万千瓦。加快建设抽水蓄能电站在服务“双碳”目标、构建新型电力系统、保障能源电力安全中的战略意义和全局影响将更加凸显。（记者陈瑜）

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