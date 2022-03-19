原标题：前2个月全国财政收入同比增长10.5%

本报北京3月18日电（记者鲁元珍）财政部18日发布的数据显示，今年前2个月，全国一般公共预算收入46203亿元，同比增长10.5%。其中，中央一般公共预算收入22771亿元，同比增长11.3%；地方一般公共预算本级收入23432亿元，同比增长9.8%。全国税收收入40812亿元，同比增长10.1%；非税收入5391亿元，同比增长13.7%。

从数据可以看出，今年前2个月财政收入实现了平稳开局，全国一般公共预算收入保持较高增速，反映了经济稳步增长的态势。

从主要税收收入科目来看，今年前2个月，国内增值税14847亿元，同比增长6.1%；国内消费税4372亿元，同比增长18.7%；企业所得税9127亿元，同比增长5.4%；个人所得税4043亿元，同比增长46.8%；进口货物增值税、消费税3741亿元，同比增长33.5%；关税550亿元，同比增长14%。

保障适当的支出强度、提高支出的精准度是今年积极财政政策的重要方向。今年前2个月，全国一般公共预算支出38227亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算本级支出3896亿元，同比增长4.6%；地方一般公共预算支出34331亿元，同比增长7.3%。

从主要支出科目来看，教育支出6269亿元，同比增长9.1%；科学技术支出888亿元，同比增长15.5%；社会保障和就业支出7107亿元，同比增长4.8%；卫生健康支出3198亿元，同比增长4%。可以看出，教育、科技等领域支出增长较快，重点领域支出得到有力保障。

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