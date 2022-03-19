原标题：稳定粮食生产 保障“菜篮子”供给

本报北京3月18日电（记者刘坤）国家发展改革委近日印发《关于进一步做好粮食和大豆等重要农产品生产相关工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》要求，全力稳定粮食播种面积和产量。主产区要不断提高粮食综合生产能力，主销区要切实稳定和提高粮食自给率，产销平衡区要确保粮食基本自给。下大力扩大大豆和油料生产。推进粮豆合理轮作，统筹支持粮食油料协调发展。大力推广玉米大豆带状复合种植，推动玉米大豆兼容发展。积极支持开发南方冬闲田扩种油菜，因地制宜扩大花生、油茶种植面积，多油并举提升产能。

《通知》提出，努力保障“菜篮子”产品生产和有效供给。加大力度落实“菜篮子”市长负责制，把“菜篮子”产品稳产保供作为一项重要的政治任务来抓，确保“菜篮子”产品供应充足、价格稳定。统筹做好蔬菜生产流通布局规划，抓好“南菜北运”基地和北方设施蔬菜产区蔬菜生产，促进蔬菜总量稳定和结构平衡。

《通知》要求，各级发展改革委要积极做好本地区化肥市场保供稳价工作，分析研判本地区化肥市场供需和价格形势，协调解决化肥生产、运输、销售、使用等环节存在的问题。切实保障化肥生产要素供应，在符合环保和安全生产要求的前提下，推动停产企业尽快复产、达产，尽量提高企业生产开工水平。

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