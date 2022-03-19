原标题：稳工业，提质升级基础牢

【稳中求进看大势】

春天，是一个催人奋进的季节。车间里，工人们操控着机械臂有序作业；“云端”上，各类生产数据实时传送……

工业是国民经济的主体，工业稳则经济稳。

过去的一年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国积极应对复杂严峻形势，克服困难挑战，工业经济总体保持恢复发展态势，高质量发展取得新成效。

当前，受多重因素影响，工业经济稳定恢复态势仍不牢固。今年的《政府工作报告》提出，促进工业经济平稳运行，加强原材料、关键零部件等供给保障，实施龙头企业保链稳链工程，维护产业链供应链安全稳定。

越是困难越要坚定信心、越要真抓实干。正如工业和信息化部部长肖亚庆所说，要着力促进工业经济平稳运行和提质升级，保持制造业比重基本稳定，提升制造业核心竞争力，为稳定宏观经济大盘提供坚实支撑。

工业生产延续回升态势

近日，重庆两江新区一家汽车生产企业各条生产线马力全开，一派繁忙景象。“得益于智能化升级，我们实现了良好开局。今年1月共销售27.72万辆，同比增长10%，环比增长55%。”该企业董事长说。

窥一斑而知全豹。从最新数据来看，1至2月，我国汽车产销分别完成423.5万辆和426.8万辆，同比分别增长8.8%和7.5%。

在中国汽车工业协会副秘书长陈士华看来，随着一系列幅度更大的减税降费、助企纾困政策不断落地，再加上各地大规模基建工程陆续开工，以及汽车企业不断加快新品上市节奏，预计一季度汽车市场有望呈现平稳增长态势。

不只是汽车行业，在江苏连云港，一家半导体材料公司日产260多万张单晶硅片；在湖北黄冈，一家浆纸公司满负荷生产，每天生产浆板1500多吨……

工业和信息化部对2万户重点工业企业的问卷调查显示，89.5%的企业在2月15日前开工复工，重点行业运行稳健。

据统计，1至2月，规模以上工业增加值同比增长7.5%，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长14.4%、9.6%。

“总的来看，经过各方面努力，到目前为止，我国工业经济延续了去年四季度企稳回升的态势，总体运行平稳。”肖亚庆说，特别是随着工业经济增长各项政策举措贯彻落实，提振工业经济取得阶段性成效。

专家表示，工业经济传递出平稳开局的积极信号，巩固了宏观经济向好的基础。

长期向好的基本面没变

众所周知，钢铁行业在国家经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。

中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽介绍，钢铁行业推进供给侧结构性改革和绿色、低碳发展离不开金融信贷政策的大力支持。目前，一些企业仍存在融资难、融资贵问题。另外，钢铁行业对进口铁矿石严重依赖，影响产业稳定安全。

再看机械工业。中国机械工业联合会会长王瑞祥透露，机械工业面临投资减弱等困难，保持平稳健康发展任务艰巨。

洞察时与势，才能在危机中育先机、于变局中开新局。

“当前，国内外环境依然复杂多变，工业经济稳定恢复仍面临多重挑战。”中国电子信息产业发展研究院院长张立说，从国际看，奥密克戎等变异毒株快速蔓延，全球疫情走势仍存在很大变数；美国等主要经济体货币政策转向的外溢效应不容忽视。从国内看，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力在工业领域体现更为明显，市场需求不足，企业综合成本居高不下，产业链供应链安全稳定还存在一些风险，招工难、用工贵、创新人才缺乏，企业特别是中小企业生产经营困难增多。

“但更要看到，我国发展韧性强、潜力大，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，工业经济长期向好的基本面没有改变、恢复发展的总体态势没有改变，工业稳增长和高质量发展具有良好基础和许多有利条件。应该说，我们对工业经济平稳运行有着非常充分的信心。”肖亚庆说。

在国家信息中心预测部产业经济研究室主任、研究员魏琪嘉看来，当前，我国仍然处于工业加速向高质量发展迈进的重要机遇期。要不断夯实保障工业稳定运行的各类基础条件，狠抓政策落实，精准领会稳字当头、稳中求进的内涵要义，推动工业实现质的稳步提升和量的合理增长。

促进工业经济平稳运行

日前，国家发展改革委、工业和信息化部等部门印发《促进工业经济平稳增长的若干政策》，针对工业经济运行中存在的困难，推出了一批政策措施。

“要抓好促进工业经济平稳增长的若干政策落实。”肖亚庆说，尽快打通重点产品供给堵点卡点，提振工业有效投资，充分挖掘内需潜力，改善供给质量，更好发挥消费对工业稳增长的基础性作用。

肖亚庆表示，提升制造业核心竞争力是拓展工业增长空间、稳定工业经济增长的重要举措。要坚持高质量发展主题，在稳的前提下，在重点和关键领域积极进取，深化供给侧结构性改革，增强产业链供应链韧性，推进重点领域创新发展，推进制造业数字化转型，推动产业绿色低碳发展。

此外，要看到中小企业是稳定工业经济的重要力量。从数据来看，中小企业占企业总量中的绝大多数，4800多万家企业中，90%以上都是中小企业。2021年，“专精特新”中小企业营收增速、利润率和发明专利成果占有量分别达到规上工业中小企业的2.2倍、1.4倍和3.4倍。

“疫情期间，中小企业由于规模小、谈判力弱，面临的经营压力更大。”中国社会科学院工业经济研究所研究员李晓华说。因此，要千方百计支持中小企业发展，提升“专精特新”发展水平。

工业和信息化部表示，将扎实抓好财政税费、金融信贷、保供稳价等助企纾困政策落实，解决中小企业困难问题。同时，推动中小企业“专精特新”发展，今年再培育3000家左右“小巨人”企业，实施促进大中小企业融通创新专项行动，支持更多中小企业成长为“单项冠军”和“配套专家”。

积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。

今年将召开党的二十大，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年。同时，今年经济社会发展任务重、挑战多。要坚持稳字当头、稳中求进。面对新的下行压力，要把稳增长放在更加突出的位置。

我们相信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国经济一定能够爬坡过坎、行稳致远。

（本报记者 刘坤）

(责编：刘佳、陈键)