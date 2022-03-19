原标题：整治网络乱象，重锤要敲在“点”上

以铁的决心、铁的手段、铁的作风整治网络乱象，不仅是维护公众合法权益，共同营造美好精神家园的需要，也是促进互联网行业持续健康发展、行稳致远的必然。营造一个风清气正的网络空间、网络生态环境，也是互联网企业应尽之责、分内之事，只有坚持社会效益和经济效益相统一，坚持安全和发展相统一，互联网行业才能实现可持续高质量发展。

3月17日，国务院新闻办举行2022年“清朗”系列专项行动新闻发布会。国家互联网信息办公室副主任盛荣华介绍，2022年“清朗”系列专项行动将聚焦打击网络直播、短视频领域乱象，整治信息内容乱象，整治应用程序信息服务乱象，打击流量造假、黑公关、网络水军等10个方面的重点任务，更加突出网民关切，更加突出对症下药，更加突出效果导向，以铁的决心、铁的手段、铁的作风，狠抓突出问题的治理，力求取得实效。

网络空间是亿万民众的共同精神家园。一个充斥着虚假、诈骗、攻击、谩骂、恐怖、色情、暴利的网络空间，将成为庸俗、低俗、媚俗的大舞台，藏污纳垢的“垃圾站”、负能量的“传声筒”。打造天朗气清、生态良好的网络空间，培育积极健康、向上向善的网络文化，才能更好地用社会主义核心价值观和人类优秀文明成果滋养人心、滋养社会。

有关方面持续展开“清朗”系列专项行动势在必行。从清剿非法营销、整治不良动漫，到清理非法不良信息；从防止未成年人网络沉迷，到打击流量造假、黑公关、网络水军；从遏制“饭圈”乱象，到规范客户端授权，近年来，有关方面整治网络乱象的努力一刻也没有停歇，成绩有目共睹。同时也要看到，网络生态领域存在的问题仍然不少，一些老问题没有得到有效解决，或者根本解决，但是新问题还在不断出现。鉴于此，整治网络乱象必须突出重点，将重锤敲在点上，以重点突破带动整体工作深入推进。

整治网络乱象，重锤敲向哪里，才能发出最激越的鼓声？答案是：敲在公众反映强烈的那个点上，敲在问题比较多的重点机构、重点平台、重点群体、重点账号、重点环节上。

网络暴力、网络欺凌是当前网络上非常突出的问题：侮辱诽谤、威胁恐吓输出语言暴力者有之；利用人肉搜索等手段泄露个人隐私、个人信息者有之；打着伸张正义旗号，对他人骚扰嘲讽，实施道德绑架者亦有之。网络暴力突破了道德底线，更与侵权和违法犯罪行为相伴相生，不仅侵害他人尊严、名誉和隐私，也严重污染了社会风气，必须重锤猛击。这也是为什么在今年全国两会上，有多位代表委员提出针对网络暴力进行专门立法的原因。

从公众反映强烈的“色、丑、怪、假、俗、赌”等各类违法违规的直播和短视频乱象看，背后为网红提供内容策划制作、宣传推广、粉丝管理、签约代理等服务的各类机构当中，不乏乱象的始作俑者。有的机构为骗取流量，频繁在网上制造舆论话题，蹭炒热点事件，煽动网民对立，破坏网络秩序；有的制作软色情信息，炒作娱乐八卦；有的甚至操纵旗下账号，在知识科普、学术研究、历史文化、国际关系等领域联动发布含有错误价值导向的信息内容，干扰视听，误导公众。在这个点上好好敲打敲打，可对修复网络生态起到“四两拨千斤”的作用。

近年来的网络治理表明，只有更加突出回应网民关切，更加突出对症下药，更加突出效果导向，在关键点上擂以重锤，在顽瘴痼疾处施药，方能“牵一发而动全身”。而重锤之下，鼓声响不响，传得远不远，擂鼓人除了听听公众的反映，还必须主动评估、查找漏洞、认真总结、提炼经验。将一些好的“节奏”、妙的“手法”，固化成常态化的“鼓谱”，才能够标本兼治，确保长治长效。

以铁的决心、铁的手段、铁的作风整治网络乱象，不仅是维护公众合法权益，共同营造美好精神家园的需要，也是促进互联网行业持续健康发展、行稳致远的必然。营造一个风清气正的网络空间、网络生态环境，也是互联网企业应尽之责、分内之事，只有坚持社会效益和经济效益相统一，坚持安全和发展相统一，互联网行业才能实现可持续高质量发展。本报评论员 栗玉晨

(责编：刘佳、陈键)