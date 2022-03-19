原标题：本市清明祭扫服务接待今日开始

清明节即将到来，昨日下午，北京市民政局举办2022年北京市清明节群众祭扫服务工作新闻发布会，介绍今年清明节相关祭扫工作安排。北京青年报记者从会上获悉，今年本市清明祭扫服务接待日从3月19日开始至4月10日结束，总计23天。预计3月26日、27日，4月3、4、5日5天时间为祭扫高峰日。市民群众从3月15日起可正式开始通过网络和电话进行网上祭奠或现场祭扫预约。去年清明期间全市共接待祭扫群众308.77万人，预计今年祭扫人数与去年大体持平。

提供三种祭扫模式

满足市民需求

据介绍，本市继续施行网络祭扫、代为祭扫和现场祭扫三种祭扫模式。首都之窗、市民政局官方网站上已设置了“北京市2022年清明网上祭扫服务”专题，并链接到各区人民政府官方网站，为群众提供寄语、献花等网上祭奠服务。服务专题自3月15日零时上线运行，公众登录首都之窗、北京市民政局及各区人民政府官方网站，点击“2022年清明节网上祭扫服务”专题，即可通过网络追思先人。

对于不能到现场祭扫且有祭扫需求的群众，可提供代为祭扫服务。代为祭扫需要在网上提前预约，先关注“北京社会建设和民政”微信公众号，点击“掌上服务”进入“北京市统一身份认证平台”进行实名认证并登录，点击“殡葬服务预约”进入“北京市殡葬服务预约系统”，点击“代为祭扫”按钮进行预约，或拨打预约电话申请由公墓代为祭扫的服务方式代行祭奠先人。

对于确需到现场进行祭扫的，全市殡仪馆骨灰堂、经营性公墓和规模较大的公益性公墓，今年将继续严格实行分时预约祭扫。主要采取两种预约模式：一是通过网络预约，市民可关注“北京社会建设和民政”微信公众号，点击“掌上服务”按钮，提前预约祭扫日期和时段。二是通过电话预约，市民可通过殡葬服务机构公布的祭扫服务电话进行预约，报告预约人基本信息和预约日期和时段。两种预约方式已于3月15日零时开通。

值得注意的是，八宝山革命公墓今年首次实行人员车辆双预约机制进行限流，自驾前往革命公墓祭扫的市民朋友需要提前预约车位，车位已满时请选择其他方式出行。殡葬机构提醒市民群众，预约人在入门处设立的专用通道进行信息核验后方可入园祭扫，没有预约的原则上不安排祭扫。

刚返京人员尽量不要

预约7日内祭扫

据介绍，今年全市清明祭扫的工作重点是强化疫情防控和安全无事故，为此清明祭扫指挥部各成员单位联合向市民发出文明祭扫倡议，明确了相关防范举措。

在疫情防控方面，市疾控相关负责人提醒，为切实保障广大人民群众身体健康，建议市民朋友清明祭扫尽量选择网络祭扫、代为祭扫。现场祭扫时，要提前做好自身健康监测。有发热、乏力、干咳等症状者，不应进入祭扫现场。在殡葬服务场所入口处要设立体温监测、健康宝核查岗，进行体温测量及“北京健康宝”核查。对有发热、干咳等症状者，健康宝异常者不能进入。

祭扫时全程佩戴口罩，保持安静，减少园内停留时间，不要在陵园出、入口驻留，避免与他人近距离接触、扎堆聊天，建议彼此间的距离要保持1米以上。不去人群密集、空气不流通的场所。要保持良好个人和环境卫生，如果使用公用用具和设施应尤其注意手卫生，不要用手触碰口、眼、鼻。恳请前来祭祀的人员要服从、配合祭祀场所做好疫情防控所采取的各项措施，刚返京人员尽量不要预约7日内祭扫。

在环境安全方面，本市也发出了“五严禁”祭扫倡议，倡导祭扫市民遵守文明行为规范，严禁使用明火、严禁吸烟、严禁点燃香烛、严禁烧纸、严禁燃放鞭炮，不在街边和公共区域焚香烧纸，确保清明祭扫安全。

多种惠民便民举措

祭扫服务暖心

为满足市民祭扫需求，健全殡葬公益服务体系，各殡葬服务机构和主管部门出台了多种多样的便民和惠民暖心举措。今年提供的主要祭扫便民措施有：开通预约电话，开设绿色便捷通道和提供轮椅服务，便利老年人和残障人士祭扫预约和顺利完成祭扫。市属墓园清明期间为祭扫群众提供免费祭祀一枝鲜花服务，向祭扫群众免费提供描碑毛笔、金粉、油漆和水桶、刷子、扫帚等各类祭扫用品和用具服务。此外，一些殡葬服务机构还创意提供风铃祈愿墙、时空邮箱、时空信笺、追思祈福卡、插花追思等新式祭奠方式，免费向祭扫群众提供服务。

在殡葬惠民政策方面，本市持续开展“零百千万”惠民工程，“零”是指选择骨灰海葬、自然葬的本市户籍亡故居民零消费，免费享受遗体接运、遗体冷藏、遗体整容、遗体告别、遗体火化、骨灰寄存6项殡仪服务，免费享受骨灰海葬、自然葬全程安葬服务；“百”是指殡仪馆为市民提供多样式、多材质、环保型、低成本的100元左右的骨灰盒；“千”是指殡仪馆为市民提供至少一套千元以内的殡仪服务，包括遗体接运、存放、整容、告别、火化、骨灰寄存等项目，实现全程优质服务；“万”是指全市各经营性公墓均可提供万元以下的双穴或双格位的骨灰安置设施，满足市民对骨灰安置的基本要求。

为节约有限的土地资源、保护生态环境，造福子孙后代，本市大力倡导广大市民积极选择骨灰撒海、自然葬、立体格位葬、花坛葬、草坪葬、树葬、景观葬等节地生态安葬方式安葬亡故亲人，对选择立体格位安葬的本市户籍亡故居民，实行骨灰格位费用减免政策。重点优抚对象和享受城乡居民最低生活保障的对象免除格位费，其他具有本市户籍的居民每个格位财政补贴1000元，居民个人负担2000元。无丧葬补助居民经向户籍所在地街道（乡镇）社会保障事务所申请享受5000元丧葬补贴。目前，长青生命纪念园、太子峪陵园、万佛华侨陵园等墓园是节地生态葬的“主力军”。 文/本报记者 蒋若静

服务

公交集团将开通10条清明扫墓专线

2022年清明节期间，北京公交集团将开通10条由市区直达5处陵园墓地的清明扫墓专线，其中长椿街开往太子峪陵园的清明扫墓专线将于今日开通，其他9条专线将于3月26日起开通运营。

为方便广大市民到墓地陵园进行现场祭扫活动，3月19日至4月10日，公交集团将陆续开通由市区直达温泉墓园、太子峪陵园、八达岭人民公墓、通惠陵园和天慈公墓5处陵园墓地的10条清明扫墓专线。

其中，长椿街开往太子峪陵园的清明扫墓专线将于3月19日起开通运营；安定门开往温泉墓园，老山开往太子峪陵园，老山、德胜门、宣武门开往八达岭人民公墓，东大桥、崇文门、光明楼开往通惠陵园，陶然桥开往天慈公墓的9条线路将于3月26日起开通运营。前往上述墓地陵园进行扫墓祭奠活动的市民可就近选择乘车地点。

据了解，清明扫墓专线为清明祭扫期间临时专线车，需现场购买往返车票，持IC卡或刷码支付无折扣，各类免票证件乘车无效。即日起，市民可拨打96166北京公交集团服务热线或登录北京公交集团官方网站、微博、微信查询清明扫墓专线乘车信息。

此外，在3月26日、27日、4月3日至5日的清明祭扫服务高峰日期间，交管部门将在八宝山地区采取交通管制措施。为方便市民前往八宝山人民公墓地区进行祭扫活动，1路将在3月26日、27日、4月3日至5日的清明祭扫服务高峰日期间的7时至11时30分增加地铁八宝山北行临时站。

同时，途经八宝山西行站位的1路、76路、337路、373路及941路5条线路首车至当日交通管控结束期间采取甩站措施；途经鲁谷东街南行方向辅路（八宝山路口西南角）的574路、951路、961路及专111路的4条线路，每日早7时至管制结束，采取主路停车临时上下客措施，请广大乘客合理安排祭扫出行计划。

文/本报记者 刘洋

(责编：刘佳、陈键)