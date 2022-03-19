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北京市民公共行为文明指数“十六连升”

2022年03月19日08:46 | 来源：北京青年报
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原标题：市民公共行为文明指数“十六连升”

　　2021年北京市民公共行为文明指数得分90.06，比去年提高1.73分，首次迈上90分台阶，实现跨越式提升，保持“十六连升”良好态势。近日，《2021年北京市民公共行为文明指数调查分析报告》出炉，报告显示，北京市群众性“迎冬奥”“庆建党百年”主题系列活动广泛深入，疫情防控常态化，文明促进工作全面深入，大力促进了社会文明进步，大幅提升了市民文明素养。

　　首都文明办表示，2021年文明指数测评在接续往年基础上，根据2020年6月1日施行的《北京市文明行为促进条例》，测评内容由以往的公共卫生、公共秩序等五个方面扩展到公共卫生、公共场所秩序、交通安全秩序等九大领域，三级指标由原先35个扩至61个。

　　调查表明：九大公共文明领域中医疗秩序、文明旅游、文明观赏得分排名前三，医疗秩序获得96.36分，排名第一。交通安全秩序、公共卫生显著提升，驾车礼让、垃圾分类公共行为明显改善，乱贴乱画现象得到有效治理，城市精细化管理卓有成效，文明城区创建拓展深化，市民文明意识与日俱增。值得关注的是，去年，驾车礼让取得实效，斑马线礼让行人的文明指数达到93.99，高于总指数（91.5）2.49。不文明驾驶行为发生频次环比2020年下降了41.96%，不文明驾车现象得到明显改善。

　　报告同时显示，在九大公共文明领域中社区环境、公共场所秩序仍然存在短板，乱堆乱放、乱停乱摆、乱扔乱倒不文明现象发生率较高，基层治理水平需要进一步提高，市民公共文明意识需要进一步加强。

　　例如：数据显示涉及社区环境内容的三级指标得分率不高。“在阳台外、窗外、屋顶等空间悬挂或者堆放物品”“乱倒垃圾不分类”“乱扔垃圾、乱丢烟头、纸屑、塑料袋等废弃物”的数据结果均为90以下。部分社区院内有堆物堆料、乱扔垃圾、绿化带垃圾暴露、私搭乱建等问题。一些老旧小区还存在公共绿地破损、随地吐痰、狗便不清等不文明现象。

　　公共秩序行为文明指数得分87.44，排名靠后。“公共场所大声喧哗”“乘坐公共交通工具不守秩序、争抢上车、不让座、抢占座位”“招揽顾客制造噪音”“公共场所或排队时吸烟、吸烟不避人”得分均为90以下。

　　报告指出，针对社区环境差，楼道乱堆问题等不文明行为，要坚持把整治“脏乱差”作为经常性任务，注重集中攻坚与长效管理并重，把整治“脏乱差”作为群众性精神文明创建的重要内容，利用新时代文明实践中心阵地，运用信息化智能化手段，健全动态化管理制度，打基础、抓日常、出实效。（记者 王薇）

(责编：刘佳、陈键)

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