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哪些项目将被天舟五号货运飞船搭载？这10个项目获青睐

2022年03月31日09:15 | 来源：人民网
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人民网北京3月31日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，天舟五号货运飞船搭载项目建议书评审会30日在北京召开。本次评审的10个项目包括澳门学生科普卫星一号、“连理”立方星等5个立方星搭载项目，以及宇航氢氧燃料电池能源系统、肿瘤模型空间3D打印与培养系统等5个试验项目。

中国载人航天工程办公室于2021年11月至2022年1月，面向政府机构、科研院所、教育机构、企业、行业组织等单位公开征集基于天舟系列货运飞船平台搭载科学技术试(实)验和应用项目。

据悉，首轮征集收到申报项目共计100余项，涉及航空航天技术、空间物理、生物医学、材料科学、计算机科学、农业育种、科普等专业领域。依据天舟货运飞船搭载项目征集原则及天舟五号货运飞船搭载载荷支持能力，从搭载目的意义、必要性、可行性、安全性等多个方面对征集项目进行了遴选。

本次评审的10个项目分别包括澳门学生科普卫星一号、“连理”立方星、绳系技术验证立方星、智星三号A星、高新一号卫星5个立方星搭载项目，以及宇航氢氧燃料电池能源系统、肿瘤模型空间3D打印与培养系统、基于静电探测的微小空间碎片接近预警与碰撞定位技术、月球尘埃防护与清除/磨损与自我修复装置、新一代交会对接激光雷达搭载5个试验项目。

评审组由工程各相关系统、相关科学研究领域以及专业技术领域领导及专家组成。与会领导及评审专家分别对上述搭载项目建议书进行了认真评议分析，并提出了项目方案改进建议。

中国空间站将于今年完成建造，之后进入应用与发展阶段，天舟系列货运飞船作为空间站货物和补给运输平台，将以平均每年2艘的频度实施发射。后续，中国载人航天工程办公室将有计划、分步骤地开展其他项目的遴选，并继续面向社会开放货运飞船搭载资源，充分利用天舟货运飞船飞行机会，进一步发挥载人航天工程综合效益，促进空间技术创新研究和高科技人才培养。

(责编：赵竹青、高雷)

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