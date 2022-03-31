人民网北京3月31日电 （记者王震）据财政部网站消息，3月25日，中央财政通过农业生产发展资金安排20亿元，支持11个冬小麦主产省通过实施重点作物绿色高质高效行动和开展农业生产社会化服务，做好冬小麦促弱转壮相关工作，保障冬小麦稳产和夏粮丰收。

至此，加上2021年11月已下达冀鲁豫晋陕五省的秋收秋冬种资金14亿元，以及今年3月已预拨的2022年农业生产救灾资金16亿元，中央财政累计安排夏粮小麦促壮稳产补助资金达到50亿元，为打好全年粮食生产第一仗，夯实粮食丰收基础提供了坚实保障。

财政部表示，下一步，将会同相关部门督促指导相关省份统筹用好中央下达相关资金，落实地方投入责任，加快资金拨付执行进度，促进落实冬小麦促弱转壮关键措施，切实发挥财政资金使用效益。

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