人民网北京3月31日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行昨日召开了2022年科技工作电视会议，会议要求，要坚持科技向善，落实发展规划，深入实施金融科技赋能乡村振兴示范工程、金融数据综合应用试点，运用创新监管工具规范数字技术应用，持续推动金融数字化转型。

会议认为，2021年人民银行科技条线凝心聚力、担当作为，全面加强党的建设，科技体制机制改革成效初显，金融信息技术创新应用稳步推进，金融业网络安全保障能力持续增强，金融科技守正创新和惠民利企水平不断提升，金融标准建设与实施纵深推进，各项工作取得新的成绩，实现“十四五”良好开局。

会议要求，要坚持稳字当头，加强金融业网络安全体系建设，做好金融数据安全管理，守牢安全生产底线。坚持系统思维，深化人民银行科技体制机制改革，统筹推进技术管控与系统建设，健全信息基础设施，全面提升新技术应用能力。坚持强基固本，健全新型金融标准体系，建立金融领域强制性标准实施监督机制，开展金融标准创新建设试点，更好发挥金融标准化支撑引领作用。

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