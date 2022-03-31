制图：杨曦

人民网北京3月31日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，3月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.5%、48.4%和48.8%，低于上月0.7、3.2和2.4个百分点，三大指数均降至临界点以下，表明我国经济总体景气水平有所回落。

图片来源：国家统计局官网

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，近期，国内多地出现聚集性疫情，加之国际地缘政治不稳定因素显著增加，我国企业生产经营活动受到一定影响。同时调查企业反映，随着局部地区疫情得到有效控制，受抑制的产需将会逐步恢复，市场有望回暖。

制造业生产经营活动总体有所放缓

3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.7个百分点。赵庆河指出，3月份制造业生产经营活动总体有所放缓，主要呈现以下特点：

产需两端同步走低。受本轮疫情影响，局部地区部分企业临时减产停产，且波及到上下游相关企业的正常生产经营；同时，近期国际地缘政治冲突加剧，一些企业出口订单减少或被取消，制造业生产活动和市场需求有所减弱。生产指数和新订单指数分别为49.5%和48.8%，比上月下降0.9和1.9个百分点，均降至收缩区间。从行业情况看，纺织、纺织服装服饰、通用设备等行业生产指数和新订单指数均降至45.0%以下低位，行业供需两弱；农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、电气机械器材等行业两个指数均高于临界点，产需保持扩张态势。

价格指数连续上升。受近期国际大宗商品价格大幅波动等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为66.1%和56.7%，高于上月6.1和2.6个百分点，均升至近5个月高点。从行业情况看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等上游行业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均超过70.0%，给中下游行业带来较大成本压力。

高技术制造业保持扩张。高技术制造业PMI为50.4%，虽比上月有所回落，但继续位于扩张区间。从企业用工和市场预期看，高技术制造业从业人员指数和业务活动预期指数分别为52.0%和57.8%，高于制造业总体3.4和2.1个百分点。表明高技术制造业具有较强的发展韧性，企业对未来市场发展继续看好。

大型企业运行相对稳定。大型企业PMI为51.3%，低于上月0.5个百分点，但高于制造业总体1.8个百分点，位于景气区间，继续保持扩张。中型企业PMI为48.5%，低于上月2.9个百分点，降至收缩区间。小型企业PMI为46.6%，继续位于临界点以下。

“同时，部分调查企业反映，受本轮疫情影响，人员到岗不足，物流运输不畅，交货周期延长。本月供应商配送时间指数为46.5%，低于上月1.7个百分点，是2020年3月份以来的低点，制造业供应链稳定性受到一定程度影响。”赵庆河说。

非制造业商务活动指数明显回落

3月份，非制造业商务活动指数为48.4%，低于上月3.2个百分点。赵庆河表示，3月非制造业景气水平下降，企业经营活动总体放缓。

图片来源：国家统计局官网

服务业景气水平明显回落。服务业受到本轮疫情影响显著，商务活动指数为46.7%，分别低于上月和上年同期3.8和8.5个百分点，服务业市场活跃度转弱。从行业情况看，铁路运输、航空运输、住宿、餐饮等接触性聚集性行业受疫情影响较大，业务活动明显减少，商务活动指数均下降20.0个百分点以上，企业经营压力加大。同时，部分行业景气水平较高，电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数均位于60.0%以上高位景气区间，业务总量增长较快。

建筑业景气水平小幅上升。随着气候转暖，建筑业施工进度有所加快，商务活动指数为58.1%，比上月上升0.5个百分点，其中土木工程建筑业商务活动指数为64.7%，高于上月6.1个百分点，升至高位景气区间。从市场预期看，业务活动预期指数为60.3%，虽比上月有所回落，但继续处于高位景气区间，企业对行业发展前景仍比较乐观。

综合PMI产出指数降至收缩区间

3月份，综合PMI产出指数为48.8%，低于上月2.4个百分点，表明我国企业生产经营景气水平有所下降。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为49.5%和48.4%。

赵庆河指出，尽管我国经济总体景气水平有所回落，但制造业生产经营活动预期指数和非制造业业务活动预期指数分别为55.7%和54.6%，继续保持在景气区间，多数企业对市场发展仍有信心。

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