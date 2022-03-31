人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

证监会回应“一些企业被美国SEC列入有退市风险清单”

2022年03月31日10:16 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月31日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，美国SEC（美国证券交易委员会）主席接受媒体电视采访时就双方审计监管合作表态。对此，证监会31日回应称，双方监管部门进行了富有成效的对话，都有意愿解决分歧和问题；一些企业被SEC列入有退市风险清单是美国监管部门的正常程序。

证监会表示，双方监管部门进行了深思熟虑、相互尊重和富有成效的对话。自去年8月以来，中国证监会主席易会满和根斯勒主席已三次召开视频会议，商讨解决中美审计监管合作中的遗留问题。中方与美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)更是进行了多轮坦诚、专业和高效的会谈，总体进展顺利，双方的沟通还将继续。双方都有意愿解决分歧和问题，最终结果如何，要看双方的智慧和初心。

此外，对于一些企业被SEC列入有退市风险的清单，经向美国SEC了解，这是美国监管部门执行《外国公司问责法》的一个正常程序，列入清单的公司是否在未来两年真正退市，最终取决于中美审计监管合作的进展与结果。

(责编：王震、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会回应“一些企业被美国SEC列入有退市风险清单”
　　人民网北京3月31日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，美国SEC（美国证券交易委员会）主席接受媒体电视采访时就双方审计监管合作表态。对此，证监会31日回应称，双方监管部门进行了富有成效的对话，都有意愿解决分歧和问题；一些企业被SEC列入有退市风险清单是美国监管部门的正常程序。…
财政部：中央财政已累计安排夏粮小麦促壮稳产补助资金50亿元
　　人民网北京3月31日电 （记者王震）据财政部网站消息，3月25日，中央财政通过农业生产发展资金安排20亿元，支持11个冬小麦主产省通过实施重点作物绿色高质高效行动和开展农业生产社会化服务，做好冬小麦促弱转壮相关工作，保障冬小麦稳产和夏粮丰收。 至此，加上2021年11月已下达冀鲁豫晋陕五省的秋收秋冬种资金14亿元，以及今年3月已预拨的2022年农业生产救灾资金16亿元，中央财政累计安排夏粮小麦促壮稳产补助资金达到50亿元，为打好全年粮食生产第一仗，夯实粮食丰收基础提供了坚实保障。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部