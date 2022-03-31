人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国联通：推进绿色数据中心发展 科技助力节能减排

2022年03月31日10:24 | 来源：新华网
小字号

原标题：中国联通：来自新型数据中心的那抹绿

位于内蒙古包头的联通智云数据中心，一张巨大的屏幕上，各类设备用能数据正在实时跳动。机房耗电量是降是升？电能利用效率如何？这些问题都能在这里找到答案。

在近日公布的44家2021年度国家绿色数据中心中，包头联通智云数据中心与中国联通重庆市水土数据中心2号楼入围，这也是中国联通第三年获此殊荣。2022年，“东数西算”工程全面铺开，一场关乎通信行业发展的节能大战就此打响。

“分类引导”布局数据中心

随着数字化需求的飞速增长，数据中心成为了知名的“能耗大户”。近年来，云计算、5G、虚拟货币等技术迅猛发展，数据需求呈几何级增长。在数据中心集群成势的背后，还有用电量的不断攀升。根据国家能源局发布的数据显示，2020年，我国数据中心耗电量突破2000亿千瓦时，已成为全球增长最快的耗能设备之一。如何在“新基建”的数据中心领域做好节能减排，成为整个通信行业所面临的挑战。

在中国联通专家看来，推进绿色数据中心发展，首先需做好布局工作，重点是要“分类引导”。“数据中心的选址应首选寒冷地区或靠近海水、湖水的地区，这样就可以充分利用冷空气或冷水等自然冷源。”专家建议。

依托“东数西算”工程，中国联通积极引导非实时性数据中心建设任务转移到西部地区，选址贵州贵安新区、甘肃庆阳、宁夏中卫等地建设数据中心集群，并在内蒙古地区展开数据中心集群选址的调研，以缓解能耗指标紧张、电力成本高等压力。“西部地区可再生能源丰富、空间充足、气候适宜，可大幅提升数据中心可再生能源应用比例，促进西部地区可再生能源消纳。”中国联通专家表示，因地制宜的建设规划，不仅降低了数据中心能耗强度，还能解决数据中心供需不对等、不匹配等矛盾。

绿色科技助力节能减排

在宏观层面，建立全国协同的算力网络，可以平衡东西部数据中心产能，集中保障数据中心用能、用地和用水。同时，也对各区域数据中心集群能耗检测、能耗指标统一调度提出了更高要求。

包头联通创新业务支撑中心邵杰介绍，2021年，公司搭建了数据中心能耗管理平台，对机房内温度、湿度等指标进行统一监控监管，并实时监测数据中心内PUE（电源使用效率）值变化和能源使用消耗情况。“一旦数值发生异常，系统将启动告警机制，由处置人员第一时间进行排查，避免因设施故障产生的高耗电量。”他说。同时，数据中心还采购用了氟泵双循环空调系统等高能效冷源设备，充分发挥包头地区室外丰富的自然冷源优势，在冬季或过渡季室外温度较低时，利用制冷剂泵——氟泵，对制冷剂进行室外循环换热，以降低压缩机制冷产生的能耗。

在中国联通重庆市水土数据中心2号楼的IT机房，采用EC风机打造的精密空调成为降耗的“秘密武器”。“这几台空调属于机房精密空调，能够在数据中心机房范围内形成一个良好的整体循环气流，使得机房范围内所有运行设备都能得到一个相对平均的冷却值。”中国联通重庆市水土数据中心相关负责人介绍，中心使用了封闭冷通道技术，机房中放服务器的区域较于其它区域温度更低，不仅可满足服务器的温度需求，还可节约用电。“根据测试结果，水土数据中心2号楼的PUE值从初投用的平均1.72已降低到2021年度平均1.35，实现全年节能60%以上。此外，测试结果还表明，中心年节约用电380万千瓦时，节约用水约3405吨。”该负责人表示。

实现“碳中和”的最优解

近年来，中国联通建设的大批数据中心PUE值降幅明显，更多绿色环保的“黑科技”不断涌现。“对于实现‘碳中和’这一目标来讲，节能只是一小步。从根源上看，只有采用绿色能源，才是数据中心‘碳中和’的最优解决方案。”中国联通专家说。

这一设想即将成为现实。据中国联通宁夏中卫云数据中心殷晓辉介绍，数据中心已从新疆采购绿色风电，准备利用数据中心楼顶及设施空地建设太阳能及风光互补发电系统，实现太阳能直接并网发电，即发即用。同时，中心还采用新风制冷模式，直接利用外界冷空气作为冷源，经过多层过滤后送入机房服务器，大幅降低了能耗。“目前，中卫云数据中心的PUE值最低可达1.1，全年电制冷运行时长不超过10%。” 殷晓辉说。

可以看到，“双碳”目标的实现是一个循序渐进的过程，数据中心需要挖掘内部减排潜力，通过设计、建设、运维全生命周期的管理，利用先进的管理和技术手段，充分提高能源使用效率，再结合大规模绿色能源的使用，才能达到充分减排基础上的“碳中和”。正如中国联通专家所言，“碳中和”不仅是环保概念，更是技术路线。只有数据中心产业链上下游企业共同发力，才能推动绿色低碳可持续发展。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会回应“一些企业被美国SEC列入有退市风险清单”
　　人民网北京3月31日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，美国SEC（美国证券交易委员会）主席接受媒体电视采访时就双方审计监管合作表态。对此，证监会31日回应称，双方监管部门进行了富有成效的对话，都有意愿解决分歧和问题；一些企业被SEC列入有退市风险清单是美国监管部门的正常程序。…
财政部：中央财政已累计安排夏粮小麦促壮稳产补助资金50亿元
　　人民网北京3月31日电 （记者王震）据财政部网站消息，3月25日，中央财政通过农业生产发展资金安排20亿元，支持11个冬小麦主产省通过实施重点作物绿色高质高效行动和开展农业生产社会化服务，做好冬小麦促弱转壮相关工作，保障冬小麦稳产和夏粮丰收。 至此，加上2021年11月已下达冀鲁豫晋陕五省的秋收秋冬种资金14亿元，以及今年3月已预拨的2022年农业生产救灾资金16亿元，中央财政累计安排夏粮小麦促壮稳产补助资金达到50亿元，为打好全年粮食生产第一仗，夯实粮食丰收基础提供了坚实保障。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部