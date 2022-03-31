近年来，交通银行安徽省分行把群众、企业的“身边小事”，当成全行的“头等大事”，不断拓网点、优服务，赢得广泛好评。

据了解，安徽交行顺“势”而为，紧跟城市发展和产业变革趋势，稳步推进网点布局向城市新兴区域、自贸试验区倾斜。截至目前，该行在安徽自贸试验区合肥片区和芜湖片区均设立机构。其中，合肥片区分行为全省的自贸试验区分行级银行机构。

交行安徽省分行相关负责人介绍，为提升县域综合金融服务覆盖率和水平，该行乘全面实施乡村振兴战略东风，进一步下沉网点。经多次调研走访，决定将淮北市相山支行搬迁至淮北市濉溪县，预计拟设立的濉溪支行将于2022年上半年正式对外营业。

该负责人还表示，在拓网点的同时还要优服务。这两年，围绕网点服务优化、营运效率提升这一课题，安徽交行准确把握客户业务办理中的难点、痛点，探索推进以新型智能设备为载体，以压柜分流、效能提高为目的的新型业务模式。例如，为解决社保客户中习惯使用存折的老年人居多，在一定程度上导致网点排队时长居高不下的问题，该行优化调整部分网点的自助设备，采用带有存折功能的设备替代传统机具，有效缓解网点排队长问题，减轻了柜面和厅堂业务压力。此外，从2021年开始，安徽交行积极试点总行新推出的现金智易通设备，不仅提升了传统存取款业务办理速度，还增加了投资理财、账户管理、生活缴费、信用卡业务等一系列非现金功能，目前设备覆盖率已达30%。

“眼下，全省网点已由传统的以柜面服务为主转型为以厅堂服务为主。”该负责人介绍，不同网点可以根据其客户、业务实际情况，搭配不同类型和数量的机具。“这一模式下，由营销类客户经理、大堂经理和智能设备组成的业务单位，能够离客户更近，更为充分地了解客户需求，以便提供更加专业的综合服务。”

“把困扰群众、企业的‘身边小事’当成‘头等大事’并下足工夫破题，既是银行的生存之道，也是扛起大行担当的具体举措。”该负责人提出，下一步将持续通过拓网点、优服务等举措，提升服务经济社会发展水平，切实做一家“有温度的银行”。（陈浩）

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