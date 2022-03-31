人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

交行安徽省分行：拓网点、优服务 把群众“身边小事”当成“头等大事”

2022年03月31日10:37 | 来源：人民网
小字号

近年来，交通银行安徽省分行把群众、企业的“身边小事”，当成全行的“头等大事”，不断拓网点、优服务，赢得广泛好评。

据了解，安徽交行顺“势”而为，紧跟城市发展和产业变革趋势，稳步推进网点布局向城市新兴区域、自贸试验区倾斜。截至目前，该行在安徽自贸试验区合肥片区和芜湖片区均设立机构。其中，合肥片区分行为全省的自贸试验区分行级银行机构。

交行安徽省分行相关负责人介绍，为提升县域综合金融服务覆盖率和水平，该行乘全面实施乡村振兴战略东风，进一步下沉网点。经多次调研走访，决定将淮北市相山支行搬迁至淮北市濉溪县，预计拟设立的濉溪支行将于2022年上半年正式对外营业。

该负责人还表示，在拓网点的同时还要优服务。这两年，围绕网点服务优化、营运效率提升这一课题，安徽交行准确把握客户业务办理中的难点、痛点，探索推进以新型智能设备为载体，以压柜分流、效能提高为目的的新型业务模式。例如，为解决社保客户中习惯使用存折的老年人居多，在一定程度上导致网点排队时长居高不下的问题，该行优化调整部分网点的自助设备，采用带有存折功能的设备替代传统机具，有效缓解网点排队长问题，减轻了柜面和厅堂业务压力。此外，从2021年开始，安徽交行积极试点总行新推出的现金智易通设备，不仅提升了传统存取款业务办理速度，还增加了投资理财、账户管理、生活缴费、信用卡业务等一系列非现金功能，目前设备覆盖率已达30%。

“眼下，全省网点已由传统的以柜面服务为主转型为以厅堂服务为主。”该负责人介绍，不同网点可以根据其客户、业务实际情况，搭配不同类型和数量的机具。“这一模式下，由营销类客户经理、大堂经理和智能设备组成的业务单位，能够离客户更近，更为充分地了解客户需求，以便提供更加专业的综合服务。”

“把困扰群众、企业的‘身边小事’当成‘头等大事’并下足工夫破题，既是银行的生存之道，也是扛起大行担当的具体举措。”该负责人提出，下一步将持续通过拓网点、优服务等举措，提升服务经济社会发展水平，切实做一家“有温度的银行”。（陈浩）

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会回应“一些企业被美国SEC列入有退市风险清单”
　　人民网北京3月31日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，美国SEC（美国证券交易委员会）主席接受媒体电视采访时就双方审计监管合作表态。对此，证监会31日回应称，双方监管部门进行了富有成效的对话，都有意愿解决分歧和问题；一些企业被SEC列入有退市风险清单是美国监管部门的正常程序。…
财政部：中央财政已累计安排夏粮小麦促壮稳产补助资金50亿元
　　人民网北京3月31日电 （记者王震）据财政部网站消息，3月25日，中央财政通过农业生产发展资金安排20亿元，支持11个冬小麦主产省通过实施重点作物绿色高质高效行动和开展农业生产社会化服务，做好冬小麦促弱转壮相关工作，保障冬小麦稳产和夏粮丰收。 至此，加上2021年11月已下达冀鲁豫晋陕五省的秋收秋冬种资金14亿元，以及今年3月已预拨的2022年农业生产救灾资金16亿元，中央财政累计安排夏粮小麦促壮稳产补助资金达到50亿元，为打好全年粮食生产第一仗，夯实粮食丰收基础提供了坚实保障。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部