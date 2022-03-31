人民网北京3月31日 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，29日，全国市场监管部门广告监管工作会议以视频形式召开。会议要求，持续强化广告导向监管，着力规范和净化广告市场秩序，着力指导和推动广告产业高质量发展。

会议强调，市场监管部门要提高政治站位，胸怀“国之大者”，坚决守好广告宣传阵地；要牢记初心使命，强化为民担当，坚决清理损害群众利益的广告违法行为；要完整准确全面贯彻新发展理念，更加积极主动履行好指导广告产业发展职能；要深刻汲取桑林案件惨痛教训，从严从实抓好干部队伍教育、管理和监督。

会议要求，2022年广告监管工作要持续强化广告导向监管，着力规范和净化广告市场秩序，着力指导和推动广告产业高质量发展，重点做好以下四方面工作：一是聚焦核心职能，不断强化广告监管执法；二是贯彻新发展理念，推动广告产业高质量发展；三是补短板强弱项，夯实广告监管工作基础；四是全面从严治党，强化作风建设和廉政建设，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

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