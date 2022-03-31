人民网记者 车柯蒙

今年的政府工作报告提出，着力培育“专精特新”企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。

“专精特新”中小企业长期深耕细分市场，创新实力强、市场占有率高、掌握核心技术，处于产业链供应链的关键环节，对补链强链、解决“卡脖子”难题等具有重要支撑作用。

为支持“专精特新”中小企业发展，2021年11月，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发《为“专精特新”中小企业办实事清单》和《提升中小企业竞争力若干措施》，为“专精特新”中小企业发展添动能。

当前，国内外经济形势依然复杂严峻，不稳定性不确定性明显增多，中小企业发展面临压力。如何以“真金白银”更好支持“专精特新”中小企业发展？

记者了解到，为进一步支持制造业中小微企业发展，国家税务总局、财政部于近日发布《国家税务总局财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》(2022 年第 2 号)，针对制造业中小微企业，在延缓缴纳2021年第四季度部分税费的基础上，相关优惠政策继续延长6个月。

各地税务部门积极落实税费优惠政策，深入企业了解发展需求，通过“一对一”辅导、“线上+线下”精细服务等方式，助力“专精特新”企业创新发展。

在河北省石家庄市，税务部门以更加精准的政策落实和精细服务，助力“专精特新”中小企业实现新发展。

“2021年，企业享受研发费用加计扣除399万元，出口退税免抵退67.28万元，这笔资金为企业创新发展提供支撑。”河北耐力股份有限公司公司负责人陈文金表示。

据了解，该企业是国家专精特新“小巨人”企业，主要研发高端气体压缩机、电动汽车控制器和工业机器人等产品。为提高产品竞争力，公司持续加大研发费用投入力度，资金周转压力较大。国家税务总局元氏县税务局了解情况后，梳理了公司可享受的高新技术企业所得税减免、研发费用加计扣除等税收优惠政策，为企业送上税收红利“礼包”。

据了解，当地税务部门为辖区内17家“专精特新”企业量身定制了税收红利“礼包”，对“专精特新”企业实行一户一档一团队管理机制，为企业创新发展注入“税动力”。

作为国家级专精特新“小巨人”企业，同时也是制造业中型企业，厦门立达信照明有限公司在去年第四季度按50%比例享受了198万元缓税。“政策延期意味着公司又多了几笔‘免息贷款’，我们将把这些资金用于智能制造项目建设，创新多元化产品，进一步提高市场竞争力。”公司财务负责人罗艳晖表示。

在深圳，国家税务总局深圳市宝安区税务局通过精准政策辅导、有针对性的“滴灌”式服务和定期“把脉会诊”，充分释放税费政策红利，助力专精特新“小巨人”企业茁壮成长。

作为一家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，深圳市华图测控系统有限公司在研发方面一直保持高投入，近几年实现了扭亏为盈。受新冠肺炎疫情影响，原材料价格上涨增加了企业的生产成本，销售结算资金无法及时回笼，加上员工工资、房租等支出，该公司财务状况一度陷入困境。

了解到实际情况后，税务部门召开问需座谈会，辅导企业办理缓缴税款308万元，缓解了企业资金压力。“税收红利让企业吃下了‘定心丸’，我们的发展劲头更足了。”公司财务负责人张永刚说。

(责编：杨虞波罗、高雷)