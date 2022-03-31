人民网北京3月31日电 （记者王连香）据中国铁路国际有限公司消息，当地时间3月31日，印尼雅万高铁又一控制性高风险工程，全线最长跨高速公路箱梁架设顺利完成，为雅万高铁由万隆向雅加达方向铺轨施工创造了必要条件。

雅万高铁最长跨高速公路箱梁位于46号特大桥P136-P145号墩，上跨车流量密集的雅加达至万隆高速公路,牵涉地方政府部门多、评审手续繁杂，安全性要求和社会关注度都很高，施工难度极大，属于雅万高铁箱梁架设最后一个高风险、高难度的关键工点。

为了确保跨高速公路箱梁架设安全顺利完成，施工单位制定了周密的跨路架梁施工方案、地面交通管理方案、安全防护措施方案等多个工作方案，并多次与印尼公共工程部、雅万高铁特别工作组、高速公路管理局，以及西爪哇省、万隆市警察局和交通部门等进行充分的汇报沟通，取得跨路架梁许可。

同时，组织技术人员对提运架等大型设备进行了全面检查，排除故障隐患。加大交通管理和安全宣传、防护工作力度，于架梁施工前7天，在施工现场布置横幅进行前期宣传；架梁施工前3天，利用当地交通广播宣传提醒过往车辆道路封闭时间；架梁前2天，设专人在高速口收费站发放道路封闭信息宣传卡片；架梁当天，在施工现场提前摆放交通疏导指引牌、反光锥、水马、夜间指示灯带等防护设施，并积极配合万隆市警察、高速公路管理人员做好道路临时封闭和疏导等工作，确保了地面交通安全畅通和架梁施工的顺利进行。

雅万高铁是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长142公里，最高设计时速350公里，是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的典范工程。项目建成后，雅加达到万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，将极大方便当地民众出行，有效促进当地经济发展。