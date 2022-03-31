据中国电信最新消息，3月30日，中国电信在京举行“好服务更随心”服务举措发布会。中国电信汇集260多万条用户反馈和6000多位不同年龄段用户意见，聚焦强化明白消费、缩短老年人数字鸿沟、解决信息化生活不畅等客户反映突出的问题，针对性制定解决办法，最终凝练为六项服务举措”——

数智随心：发布智能信息管家服务。一呼就灵，做老百姓身边的信息化专家。中国电信面向个人与家庭客户，提供全屋定制、微场景定制、家庭组网三类智慧家庭解决方案；面向政企中小客户，提供开店、开业、开工三类场景信息化解决方案；面向老年人等特殊群体，提供智能手机科普、信息化咨询、解惑办理等服务。

关爱随心：建设10000家“爱心翼站”。2022年中国电信将建成10000家“爱心翼站”，提供休息补给、便民服务、特色服务、特殊顾客服务等四大类服务项目，打造老年人的“智慧站”、户外劳动者的“补给站”、残疾人的“公益站”和过路人的“便民站”。

网络随心：实施手机信号优化“接诉即办”。中国电信将以“首问负责、一跟到底”“有诉必应、逐件落实”“方案明确、限时办理”“工作进度、主动告知”“主动治理、未诉先办”五项准则，为客户提供全程参与、透明化的网络服务体验。

消费随心：推出“放心消费”专属服务。中国电信将推出星卡随心版，客户可自由选择、按需订购，流量、语音、短信自由搭配组合，让客户用得放心；推出主流套餐视频等形式的“资费解读卡”，让客户购得明白；10000号推出“透明消费专席”，即时清晰解答消费疑问，为老人、特殊人群等提供账单答疑上门服务，让客户问得便捷；6月上线新版账单，提供便捷查询服务，让客户花得透明。

便捷随心：做到“7*24不打烊”全时服务。足不出户一屏速办，客户省时省力，不跑腿；紧急需求实时响应，客户找到即办，不揪心；服务过程一点通查，客户掌控进度，心有数。

安全随心：提供“天翼防骚扰”智能守护。中国电信将采用新一代云端拦截防护技术，提供全新专业的拦截骚扰电话、营销电话及境外骚扰诈骗电话服务。智能守护通话安全，客户一键享轻松；客户意愿随心选择，接听拦截放心选；境外骚扰快捷屏蔽，反诈防扰更安心；智能接听随时守候，重要来电不错过。

为更好地监督服务举措落实到位，发布会还举行了“中国电信服务质量社会监督员”聘任仪式。来自各行业的电信用户代表、自媒体大V等将以服务质量社会监督员的身份，对中国电信服务质量进行全方位监督。

中国电信副总经理夏冰表示，“随心服务”是回应客户诉求的直接体现，是追求客户满意的新时代起点。中国电信将坚持不懈为群众办实事办好事，不断满足客户的信息化需求，持续提升客户服务体验，扎实践行央企的社会责任和使命担当，努力赢得客户的长期信任和客户满意。

(责编：曹淼、李源)