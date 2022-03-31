人民网北京3月31日电 （记者王连香）据北京市交通委员会消息，近日，北京市交通运输行业在严格落实消毒、通风、戴口罩、测温等常态化疫情防控措施的基础上，结合当前疫情防控形势，进一步强化管理，全力守护乘客平安出行。

公共交通领域在接到疾控部门通报的风险人员活动轨迹后，第一时间对相关场站、运输工具进行环境检测和全方位消杀，对相关人员进行核酸检测，确保运营安全；严格执行“熔断”机制，及时对标国内出现病例地区，按照规定暂停通达新增病例地区的跨省客运业务；严格冷链食品运输环节疫情防控，加强应急物资运输保障。

地面公交 2.1万部运营车辆每日消毒

地面公交行业扎实做好疫情防控工作，严格落实消毒、通风、戴口罩等防疫防控措施。公交集团每日对全部2.1万部运营车辆进行消毒，同时清洁消毒所属场站、办公场所，并对乘务管理员、场站安保人员租住场所、备勤室等进行全面消毒。

日常运营过程中，公交部门通过智能调度系统，全运营时段监控客流变化，在地铁站、火车站等重点地区，做好线路运力的储备，灵活调整车辆运营，适当加密发车间隔，为乘客提供安全、高效的运营服务。

轨道交通 强化日常防控和涉疫风险管理

轨道交通行业严格执行通风、消毒、佩戴口罩、测温等常态化防控措施，每小时对乘客高频接触的公共卫生间、电梯轿厢、安检设施等重要点位进行消毒。严格乘客测温进站要求，每日对站内测温设备进行排查，保证设备运转正常。加密巡查频次，在安检、闸机、站台、车厢等关键位置增设人员，及时提示乘客正确佩戴口罩。广泛向乘客宣传轨道交通防疫政策，争取市民的理解和支持。

按照北京市通报的风险人员活动轨迹，轨道交通相关运营单位第一时间采取针对性防疫措施，对涉及的车站、列车进行消杀，并于当晚正常运营工作结束后，对车站和列车进行全面消杀。同时，迅速组织人员对相关车站和列车进行环境采样，对相关班组人员进行核酸检测。据统计，3月7日至20日，确诊病例行程轨迹涉及的轨道交通线路、车站进行针对性检测5800余处，均为阴性，相关班组人员核酸检测，也均为阴性。

长途和出租客运 及时采取“熔断”措施

长途客运行业严格执行“熔断”机制，高度关注北京市和全国疫情动态，及时对标国内出现病例地区，按照规定暂停通达新增病例地区的跨省客运业务。截至3月21日，共暂停了通达河北、天津、山东、山西、内蒙古、江苏、辽宁、吉林、黑龙江、安徽等省份发生新冠疫情地区的211条省际客运班线，停运车辆548辆。

出租汽车行业，严格落实疫情防控各项举措，持续开展从业人员信息摸排和核酸抽测工作，随时掌握出租汽车行业从业人员动态信息。加强涉疫风险点位人员防控管理，配合疾控部门做好流调和隔离管控，对出租车关键部位进行定期消毒，确保运营安全。

城市交通枢纽 网格化管理筑牢防控基础

北京各城市交通枢纽实施公共区域网格化管理，设置无死角、无盲区的网格式巡视点位，开展不间断巡查，及时发现并劝阻个人防护不到位的乘客，确保站内乘客防护到位。

候车厅座椅、楼梯（直梯）扶手、直梯轿厢内部、卫生间、母婴关爱室、无障碍设施设备等点位每四小时消毒1次；换乘大厅、发车站台、综合服务处等点位每六小时消毒1次；换乘大厅、卫生间、商业等场站公共区域及办公区域确保每2小时至少通风一次，开放区域持续保持自然通风；加强各级员工健康检测，严格实行岗前岗后双测温机制，并安排专人进行登记记录；加强与合作运营单位的联动沟通，建立快速有效的联动应急处置方案，加强客流疏导，避免出现人员聚集。

货物运输 统筹疫情防控和应急物资运输保障

道路货物运输行业从严、从实、从细落实疫情防控措施，并积极主动做好物资供应保障工作，全力保障城市日常供应，确保运输渠道安全、畅通。

紧盯冷链食品运输环节疫情防控，各区交通运输管理部门根据北京进口冷链食品疫情防控指挥部和市场防疫工作组的有关要求，认真落实从业人员备案管理、核酸检测、运输工具消杀、信息登记查验、健康监测和人员管理等工作，加大对食品冷链运输企业的监督检查力度，确保冷链运输安全、顺畅。同时，积极主动做好物资运输保障工作，加强运力储备，成立应急保障车队，积极协调为应急物资运输车辆提供通行便利，确保运输渠道畅通。

高速公路 全力保障绿通车辆通行

北京市高速公路各服务区、收费站严格落实疫情防控措施，加强对CPC卡和设施环境消毒处理，为市民提供安全的出行环境。高速公路服务区集宿地、便利店、公共卫生间、室内公共休息区等场所每天开窗通风不少于3次，每次不少于30分钟。每日早、中、晚对重点区域、重点部位进行全面消毒。各服务区安排值班人员，现场巡视来往人员佩戴口罩情况，及时提示。同时，各服务区便利店、超市均正常营业，商品储备充足，为司乘人员提供优质服务保障。

在做好防控管理的同时，多措并举保障绿通车辆快速通行，通过增加专用通道、加强保障力量、实施复式查验、简化查验流程等方式，提高通行效率。3月7日以来，北京市高速公路每日平均保障6200多辆绿通车辆快捷通行，为全市物资供应提供有力支撑。

(责编：王连香、高雷)