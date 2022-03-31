人民网北京3月31日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2022年清明假期从4月3日到4月5日，共计3天，7座以下（含7座）小型客车通行收费公路免收通行费，具体免费通行时段为4月3日（星期日）0:00到4月5日（星期二）24:00，以车辆驶离出口收费车道的时间为准。根据历年清明期间路网运行特征，结合国内新冠疫情形势及防控政策要求，以及公众出行意愿分析，交通运输部路网监测与应急处置中心联合相关单位发布2022年清明期间全国公路网运行情况研判分析报告。

假期期间全国公路网流量 较去年明显下降

近期，全国本土聚集性新冠肺炎疫情呈现点多、面广、频发的特点，疫情波及全国27个省份，中高风险地区已超过600个。当前，相关地区疫情防控力度不断加强，多省份倡导清明不现场祭拜，不聚集祭祀，同时采取延长周期、错峰引导、高峰预约等措施。预计今年清明假期，公众祭扫、探亲、出游热度较去年明显下降，出行群体以返乡流与旅游流为主，方式主要是中、短途自驾出行。

预计清明期间全国天气情况总体较好，无大范围降水天气，内蒙古东部、黑龙江西部、西藏北部和东部、青海南部、川西高原等地部分道路受小到中雪或雨夹雪影响，局部路段受大雪影响；吉林、辽宁、西南地区、海南岛等地部分道路受小到中雨影响。

预计今年清明假期高速公路网日均流量约为3900-4000万辆，与2021年同期（4908.70万辆）相比降低18%-21%，与2020年同期（3815.87万辆）相比增长2%-5%，其中客车日均流量约为3300-3400万辆，占比约为86%左右。预计假期第一天（4月3日）路网交通量达到假期最高值，约为4100万辆，第二天流量有所回落，第三天（4月5日）出现返程小高峰。

2022年清明假期全国高速公路网流量预测。交通运输部供图

2022年清明假期全国高速公路网客车货车流量预测。交通运输部供图

清明假期第一天9-12时，第三天16-19时可能会出现拥堵高峰。

2022年清明假期高速公路网小时拥堵变化趋势。交通运输部供图

重点区域路网运行趋势

受疫情影响，京津冀、长三角、粤港澳（广东）、成渝四个重点区域流量同比2021年出现不同程度的下降。预计假期期间，“四极”区域日均交通流量约1900-2000万辆，同比2021年下降约23%，占全国日均交通流量的49%-50%，其中长三角区域流量预计下降幅度最大，同比下降约32%。

京津冀区域。预计清明期间京津冀区域日均流量约390万辆，同比2021年降低25%左右，同比2020年降低8%左右。预计客车日均流量约339万辆，占比87%左右。由于清明假期时间较短，高速公路流量在假期三天浮动不大，高峰出现在第一天和第三天，拥堵时段集中在上午10时至12时、下午16时至20时。预计京津冀区域出行以中短途祭扫、旅游为主，北京境内京开高速、京藏高速、京港澳高速，天津境内京沪高速、荣乌高速、津蓟高速，河北境内京昆高速、京港澳高速、大广高速等高速公路部分路段受清明祭扫踏青影响，可能会出现短时拥堵情况。

长三角区域。近期由于上海、江苏与浙江的疫情形势较为严峻，封控范围较大，清明期间出行量预计将显著减少，高速公路日均流量约600万辆，同比2021年下降32%左右，同比2020年下降7%左右。长三角区域出行高峰预计为假期第一天和第三天。由于祭扫、探亲和踏青等需求仍然存在，长三角区域出行相对集中，区域内大中城市进出口收费站及临近路段拥堵缓行发生概率较高。江苏、浙江、安徽的主要拥堵节点集中在纵向和横向大通道。

粤港澳大湾区。目前，大湾区内深圳、东莞分区域调整疫情防控政策，正有序恢复生产生活秩序，但封控区与管控区仍然严格执行区域交通临时管制等措施，预计清明期间大湾区出行量显著减少，日均流量约580万辆，同比2021年下降22%左右，同比2020年增长24%左右。大流量路段仍主要集中在珠三角区域及粤西方向，粤东、粤北主干道车流也较大。由于疫情影响，粤湘、粤桂之间的省际车流量有所下降，广州、深圳等中心城市进、出城方向和景区周边收费站车流压力也相对减小。

成渝地区。清明期间预计成渝区域日均流量约为380万辆，同比2021年下降4%左右，同比2020年上升29%左右。清明期间，以川渝之间中、短途集中出行为主，占比超过总出行量的50%。假期首日是流量高峰，预计超过400万辆，之后流量呈逐日下降趋势。高速公路流量较大的路段和繁忙的高速公路服务区及收费站多集中在成都市区和重庆主城区及其相关放射线。

重点区域出现拥堵缓行概率较高

预计清明期间拥堵路段、拥堵收费站主要集中在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区，但在疫情影响下，清明假期出行量预计将普遍减少。受防疫检查影响，部分收费站及周边路段预计会出现拥堵缓行现象，具体情况如下：

易拥堵缓行路段。预计全国高速公路易发生拥堵缓行路段主要有：G2京沪高速江苏扬州段，G15沈海高速广东阳江段、江苏南通段，G36宁洛高速安徽滁州段，G45大广高速江西赣州段，G55二广高速广东肇庆段，G56杭瑞高速云南昆明段，G80广昆高速广西南宁段，G0421许广高速广东清远段，G1522常台高速江苏苏州段等。

易拥堵缓行路段。交通运输部供图

易拥堵缓行收费站。预计清明期间易发生拥堵缓行的收费站主要有G4京港澳高速北京杜家坎收费站，G30连霍高速西安灞桥收费站，G72泉南高速南宁东收费站，G75兰海高速重庆北碚收费站，G93成渝环线高速成都收费站、重庆沙坪坝收费站，S1岱黄高速武汉府河收费站，S3广深沿江高速东莞虎门收费站，S19通锡高速南通西收费站，S35泰镇高速镇江扬中收费站等。

流量较大服务区。清明期间预计流量较大的高速公路服务区主要有G1京哈高速葫芦岛塔山服务区，G4京港澳高速北京窦店服务区、郑州新郑服务区、湘潭殷家坳服务区，G6京藏高速北京百葛服务区，G15沈海高速江门梁金山服务区，G30连霍高速河南中牟服务区，G42沪蓉高速成都淮口服务区，G50沪渝高速宣城广德服务区，G5513长张高速益阳服务区等。

(责编：王连香、高雷)