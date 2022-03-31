人民网北京3月31日电 （记者赵竹青）“我们密切关注本轮疫情对外贸企业、特别是对中小微外贸企业的影响。”商务部新闻发言人束珏婷31日在例行记者会上表示，从目前反映情况看，部分外贸企业受疫情影响，面临生产经营受阻、物流运输不畅等阶段性问题。同时，原材料成本上涨、跨境海运不畅、供应链瓶颈等问题尚未根本缓解，外贸企业特别是中小微企业仍面临较大经营压力。

针对企业面临的困难和挑战，束珏婷表示，商务部将会同相关部门和地方，继续狠抓稳外贸政策落地见效，落实减税降费措施，持续优化营商环境，着力推动疏导物流运输瓶颈，保障外贸产业链供应链稳定畅通，同时，指导地方结合本地实际出台有针对性的支持举措，共同帮助外贸企业更好应对风险挑战。

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