为进一步推动小微企业和个体工商户支付手续费降费政策高质量落地见效，农行北京分行组织辖内机构通过网点内宣传、走访附近小微商户、主动联系网点存量小微企业及个体工商户客户等形式开展了丰富的宣传工作。

据介绍，农行北京分行辖内西城支行、朝阳支行、宣武支行深入客户驻地，在超市、批发市场主动开展宣传工作，客户积极响应网点降费政策宣传活动，高效助力优惠政策活动的不断落实。该行辖内怀柔支行、昌平支行以厅堂服务区域为宣传阵地，工作人员为客户做出详细解答，告知客户小微企业和个体工商户免收单位账户管理费以及具体降费内容，对摆放的优惠措施公告进行细致且全面的解读，并为中国农业银行服务收费价格目录做出专业解释，使客户真正了解政策内容和优惠项目。

农行北京分行相关负责人介绍，开展优惠政策宣传活动，是保障降费政策普及工作稳步推进的有效举措，有利于加深客户对小微企业和个体工商户支付手续费降费政策的认识和理解。

“我们将以此为契机，全面强化支付手续费收费管理工作，合规经营、合理收费，持续做好小微企业及个体工商户服务，不断提升小微企业主及个体工商户业务办理体验，切实服务实体经济，助力消费扩容提质。”该负责人说。

(责编：董童、李源)