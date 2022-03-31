原标题：打造行业数智融合新典范 BOE获“灯塔工厂”称号

3月30日，世界经济论坛正式对外公布最新一批“灯塔工厂”名单，BOE（京东方）从全球众多企业中脱颖而出，荣膺全球智能制造领域最高荣誉“灯塔工厂”。

灯塔工厂由世界经济论坛与麦肯锡咨询公司共同发起，在全球范围内甄选第四次工业革命先进技术应用的领军企业。BOE（京东方）董事长陈炎顺表示，正是鉴于对全球经济发展趋势、第四次工业革命和半导体显示产业发展规律的深刻洞察，京东方很早就意识到通过智能制造提升生产效率的重要性。早在2015年，福州8.5代半导体显示生产线设立之初，京东方就将其定位为“全球最具竞争力的智能化半导体显示生产线”，并大量运用第四次工业革命技术赋能效益提升。目前，已拥有16条半导体显示生产线，形成规模庞大的产业集群，具备行业一流的产能优势和行业领先的智能制造能力，聚合形成统一的工业互联网平台并通过各产线智能制造技术和先进制造经验的横向推广复用，持续带动产业链上下游智能制造和数字化应用能力的全面提升。

此次入选“灯塔工厂”的BOE（京东方）福州第8.5代半导体显示生产线总投资300亿元，主要研发生产高分辨率（UHD）、大尺寸低功耗等高端液晶显示产品，并广泛应用于智慧家居、智慧零售、智慧出行、数字艺术等各大创新应用领域。福州第8.5代半导体显示生产线凭借产线建设、系统架构、工艺设计及技术创新、智能制造及过程监管等方面的突出优势，在智能制造和数字化水平方面已实现世界领先。通过构建全自动生产系统，广泛采用人工智能和先进分析技术，BOE（京东方）福州生产线单位成本降低34%，整体产量增长30%；通过搭建AI驱动的能源管理系统，产线单位电耗大幅下降39%，单位水耗下降27%，极大提升绿色可持续发展能力。

BOE（京东方）基于半导体显示领域近三十年的产业实践，将物联网转型过程中积累的人工智能、大数据、物联网等核心技术优势和智能制造领域沉淀的可复用的平台能力及系统能力，借助BOE（京东方）工业互联网平台赋能产业链上下游，并进一步开放智能化运营管理经验，加速推动各行业数智化升级。目前，已打造了覆盖数据采集、智能分析到场景应用的全产业链工业互联网平台，并推出智能生产、智慧厂区及工业互联线上服务等众多标准化、平台化的系统级解决方案。

当前，第四次工业革命技术引领的新一轮产业变革正在加速推动实体经济与数字经济深度融合，物联网、人工智能、工业互联网等前沿技术正在推动各类产业资源要素高效流动，智能制造已成为数字经济高速发展的重要风口。未来，BOE（京东方）将通过“屏之物联”发展战略进一步推动显示、传感、物联网等领先技术产品和系统化服务更深层次、更广领域融入产业端和应用场景，为构建数字经济新发展格局汇聚重要的创新力量。

(责编：董童、李源)